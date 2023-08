Köszönjön el a brutális kánikulától, legközelebb jövőre találkozhat újra vele

A tomboló nyár az elmúlt napokban megmutatta még az erejét, vasárnap rekkenő volt a hőség, sőt, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint rekorddöntés is született. Eddig augusztus 27-én 39,3 fok volt a csúcshőmérséklet, amelyet 1950-ben Csongrádon mértek, de ezt is sikerült tegnap túlszárnyalni, a Békés vármegyei Dévaványán 39,5 fokot mutattak a hőmérők, de több déli településen is 39 fok meleg volt (Kiskunmajsa 39,1, Derekegyház, Tiszaalpár, Kelebia 39-39).

A jó hír, hogy már csak ma, hétfőn kell elviselnünk a szinte elviselhetetlen hőséget, de talán nem lesz újabb rekord, inkább 35-36 fokra lehet számítani a Köpönyeg előrejelzése szerint. Eső kíséretében jön az enyhülés késő délután, este, délnyugat felől zivatarok érhetik el az országot. Eleinte a délkeleti, majd az északnyugati szél élénkül meg. Holnap, kedden 8-10 fokkal visszaesik a hőmérséklet, aznap, illetve szerdán még várhatók esők, záporok, zivatarok, azután kissé megnyugszanak az elemek, s kellemes nyárvégi időjárás várható tíz napig, 25-30 fokkal. Egy hét múlva azonban újra komolyabb esők jöhetnek.

Szeptember közepéig, kétharmadáig azonban nagyon kellemes időre számíthatunk, a prognózisok szerint igazi vénasszonyok nyara jöhet, időnként esővel, onnantól azonban fokozatosan, de érezhetően hűlni kezd a levegő, de még 20 fok feletti vagy akörüli hőmérsékletek várhatók nappal. Persze itt már nagy a bizonytalansági tényező, hiszen miközben az egy-kétnapos előrejelzéseknek 80-85, addig a kétheteseknek már csupán 70-75 százalékos a találati pontosságuk.

Nyitókép: Járókelő hűsíti magát egy szökőkútnál a budapesti Szabadság téren 2023. július 10-én. MTI/Mónus Márton