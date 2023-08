III. Martin Luther King: Amerika hátramegy, nem előre

A Nobel-békedíjas Martin Luther King 1963 nyarán mondta el legendás beszédét, mely szerint minden ember egyenlőnek lett teremtve, és erre emlékezve tartották felvonulást Washingtonban – számolt be az Euronews. A több ezres esemény mottója az volt, hogy az Egyesült Államoknak – amelyet továbbra is faji egyenlőtlenség sújt – még be kell teljesítenie álmát. Ezzel arra az ikonikus mondatra utaltak, amellyel a világhírű emberjogi harcos hat évtizede kezdte a szónoklatát kezdte:

I have a dream, azaz van egy álmom.

A mostani eseményt fekete polgárjogi vezetők és a szövetségesek többnemzetiségű, vallásközi koalíciója hívta össze, ugyanarra a helyszínre, ahol 1963 nyarán negyedmillióan gyűltek össze az USA történetének máig legsúlyosabb, a faji igazságosság és egyenlőség érdekében megszervezett demonstrációjára.

A felszólalók arra figyelmeztettek, hogy a beszéd után néhány évvel meggyilkolt Martin Luther King befejezetlen álma egyre távolodik.

„Nagyon aggódom amiatt, hogy országunk milyen irányba halad. Ahelyett, hogy előre mennék, olyan érzésünk van, mintha hátramenetben lennénk. A kérdés az, hogy merre tartunk?” – fogalmazott III. Martin Luther King.

Joe Biden amerikai elnök és Kamala Harris alelnök hétfőn találkozik az 1963-as menet szervezőivel.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube