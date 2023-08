Hoppá! Keményen bírálta a migrációt versében a Magyarországról menekülni akaró költő

„Hát na, most istenem, ki ne értené meg szegényeket, ahogy a milliós birtokukon rettegnek? Hogy is lehetne ezt kibírni? Ki ne vágyna inkább Spanyolországba? Hisz ott legalább nem Orbán van, ugye! És mennyi-mennyi esetben érezhetett már hasonlót ez az ördögi magyar kormány által kisemmizett nép!” – fogalmazott Forisek Ádám kollégánk véleménycikkében.

Fordulat a liberális házaspár történetében

Hamar kiderült aztán, hogy a történet ennél azért jóval érdekesebb képet fest. Székely László pécsi poéta ugyanis nemrég még korábbi nyilatkozataiban Európa haláltáncáról beszélt. A Kárpátalja nevű lapnak korábban a következőket nyilatkozta:

„A másik versciklus magyar kultúránkról szól, s nemzetféltésem érzését is megjelenítem bennük. Sőt nem »csak« nemzetünk, hanem Európa féltését is. Az utóbbi jelenik meg például a műsoromban elhangzott, Európa tánca c. költeményemben, melyben ez a tánc haláltánc.

Nem lenne szabad megengedni a migránstömegek betelepülését Európába, mert más vallású, más világlátású, más kultúrkörhöz tartozó emberek beáramlásáról van szó, akik nem illeszkednek be a mi civilizációnkba.

Egyébként ezeket a verseket még egy-két évvel a mostani migrációs hullám előtt írtam, és váteszi költeményeknek bizonyultak. De voltak előjelek, hiszen már a mostani migrációs válság előtt is megindult, ha nem is ilyen mértékben, a más kultúrájú emberek betelepülése: a törököké az NSZK-ba már rég, a volt francia és brit gyarmatok lakóié Franciaországba, Angliába, és Olaszországba is beszivárogtak e más kultúrkörhöz tartozó migránsok. Pedig Európának meg kell maradnia keresztény Európának, és vissza kell térnie a gyökereihez.”