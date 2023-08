Fordulat: a Nyugatra vágyó liberális költő nemrég még Európa haláltáncáról beszélt

Ugyanakkor most újabb megszólalások kerültek elő – amelyben a férj, Székely László pécsi költőként a következőket mondja a Kárpátalja című lapnak, 2017-ben, miután kifejti székelyföldi és felvidéki származását.

„A másik versciklus magyar kultúránkról szól, s nemzetféltésem érzését is megjelenítem bennük. Sőt nem »csak« nemzetünk, hanem Európa féltését is. Az utóbbi jelenik meg például a műsoromban elhangzott, Európa tánca c. költeményemben, melyben ez a tánc haláltánc.

Nem lenne szabad megengedni a migránstömegek betelepülését Európába, mert más vallású, más világlátású, más kultúrkörhöz tartozó emberek beáramlásáról van szó, akik nem illeszkednek be a mi civilizációnkba.

Egyébként ezeket a verseket még egy-két évvel a mostani migrációs hullám előtt írtam, és váteszi költeményeknek bizonyultak. De voltak előjelek, hiszen már a mostani migrációs válság előtt is megindult, ha nem is ilyen mértékben, a más kultúrájú emberek betelepülése: a törököké az NSZK-ba már rég, a volt francia és brit gyarmatok lakóié Franciaországba, Angliába, és Olaszországba is beszivárogtak e más kultúrkörhöz tartozó migránsok. Pedig Európának meg kell maradnia keresztény Európának, és vissza kell térnie a gyökereihez.”

Nyitókép: Telex-videó képernyőfotó