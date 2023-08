Gyomtenger fogadja a Budapestre látogatókat

A Bors arra is kitért, hogy nemcsak a külföldiek, a városlakók számára is fontos volna, hogy ne egy gyomtenger legyen Budapest, hiszen éppen most van az allergiaszezon. Emellett az elhanyagolt területeken megtelepednek a fertőzést közvetítő kullancsok, a kutyák bőrébe fúródik a toklász és a gyomos területek „vonzzák a szemetet, ami tovább növeli az érzést: a főváros gazdátlan, piszkos és gyomos”.

Arról, hogy mi fogadja a Budapestre érkezőket a reptértől, a Metropol munkatársai videót is készítettek.

A felvételt alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó