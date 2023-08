Furcsa trendek körvonalazódnak a hazai üdüléseknél

A nyári üdülés során rendszerint a Balaton kap kulcsszerepet, nincs ez másként idén sem, már a nyár eleje óta gőzerővel ment egyik-másik oldalról a kampány, hogy a Balaton ilyen vagy olyan. Bár még van szűk három hét hátra az idei szezonból, lassacskán lehet következtetéseket levonni, hogy milyen is volt a szezon. Bár sokan harsogták, hogy mennyire nincs vendég a Balatonnál, lapunk úgy értesült, amellett, hogy vannak olyan balatoni hotelek, akik még júliusban is csak 33 százalékos foglalási szinten álltak, látni olyat is, ami már 70-80 százalékos kihasználtságon van, utóbbiak az ismert szállodalánchoz tartozó egységek.