„Kérdésként felmerült az orosz Lancet drónok jobbak-e a nyugati drónoknál, és ha igen, miért nem másolják le az ukránok őket.

Azt nem tudom, hogy a Lancet jobb-e mondjuk a Switchblade 600-nál. Valószínűleg egyébként többet tud, de nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy milyen védelem áll vele szemben. Az orosz elektronikai zavaró képesség erősebb az ukránnál, ezért valószínűleg ha a Switchblade 600 helyett lekoppintott Lancetek támadnák az oroszokat, akkor sem lennének annyira hatékonyak, mint most a Lancetek az ukránok ellen.

Nem csak a kard számít, hanem a pajzs is. Ami az öngyilkos drónokat illeti, az orosz kard és pajzs is erősebb.

Ami a precíziós tüzérséget illeti, ott a nyugati eszközök a jobbak, jobbak az amerikai műholdak, stb,

de pont ebben a technológiában úgy tűnik most az oroszok vannak előnyben.

Persze ugyanezt már nem mondanám a tengeri öngyilkos drónokra – ott az ukrán képességek (amelyek nem maguktól keletkeztek, hanem brit és amerikai segítséggel), nagyon komoly fenyegetést jelentenek az orosz hajózásra, mint az elmúlt pár hét megmutatta.

Más: beteszem kommentbe egy ukrán, ismétlem ukrán blogger véleményét az offenzíva állásáról és esélyeiről. Ma reggeli, de nagyjából azt mondja el, amit az elmúlt hetekben én is mondtam – itt is «komment» vitákban. Semmi jele áttörésnek, és a reménye is igen csekély.”

Nyitókép: Ercin Erturk / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP