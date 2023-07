Rendkívüli ülést tart hétfőn az Országgyűlés

Bár szeptemberig szünetel a parlament működése, Kövér László hétfőn 13 órára rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze az ellenzék nyomására.

Az ülést 49 ellenzéki politikus szorgalmazta, akik hat napirendi pontot fogalmaztak meg, amelyet szerintük a parlamentnek sürgősen meg kéne tárgyalnia.

Ezek között található többek között Svédország NATO-csatlakozásának jóváhagyása, az Erasmus- és a Horizont-programok finanszírozásának biztosításának kérdése, illetve a magyarországi klímavédelmi vállalások erősítése.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón közölte, a Fidesz-frakció nem fog részt venni, mivel lesz majd az Országgyűlésnek rendes ülése, és nincs ok rendkívülire. Ez azt jelenti, hogy a hétfői ülés várhatóan a napirend előtti felszólalások után véget is fog érni, mivel a napirendi pontok elfogadásához a kormánypárti politikusok szavazataira is szükség lenne.

(MTI)