„Orbán Viktor miniszterelnök-isten azon kesergett pénteki rádióinterjújában, hogy nem tud igazán pezsgő politikai élet kialakulni az országban, nem lehet nagyokat küzdeni. Érthető, ha a demokrácia, a nyílt politikai versengés nagy hívét ez zavarja. Talán már azzal is lehetne segíteni, ha ellenzéki kollégái is hetente egyszer szabadon monologizálhatnának a közmédiában, de egy nagy ember nem szereti az ilyen kicsinyes megoldásokat. Szerinte a probléma másban van. Abban, hogy a baloldal, a liberálisok provinciálissá váltak. »Úgy látom, nem olvasnak, nem követik az eseményeket (…) nem fogadnak be új dolgokat.«

Rémes. Mert ugyan könnyű így hatalomban maradni, de az országot magasabb szintre emelni, nemzetközi tekintélyt szerezni annál nehezebb. Olyan kudarcoknak van kitéve kormánya, mint a Fradi. Amit csak úgy tud elkerülni, ha kétszer-háromszor annyit olvas, éjjel-nappal repülőn ül, templomba meg kevesebbet jár, hogy be tudja fogadni az új dolgokat.”

***