Népszava: Budaházy Györgyék szerepeltek az FBI repülőtilalmi listáján

Budaházy György és a Hunnia-perben elítéltek közül többen is is rákerültek az amerikai repüléstilalmi listára (no-fly list) – állítja a Népszava. Ez az FBI Terrorista Átvilágító Központja (Terrorist Screening Center – TSC) által vezetett nyilvántartás egy korábbi változatából derült ki, amely egy nemzetközi oknyomozó újságíró szervezet révén került a laphoz. Az nem ismert, hogy az érintettek továbbra is szerepelnek-e az adatbázisban.

Budaházy György a több mint egymillió nevet tartalmazó lista 439510. rovatában szerepel. Egy kivétellel a 2016-os Hunnia-per mind a 17 vádlottjának és a per egyik tanújának neve is szerepel a listán, ami azt jelenti, hogy az FBI úgy ítélte meg, hogy a Hunnia Mozgalom tagjai a polgári légi közlekedés, illetve az Egyesült Államok biztonságára is veszélyt jelentenek.

A lap kíváncsi volt arra, hogy az érintettek lekerültek-e a repülési tilalmi listáról, ám az amerikai kormányzat illetékes szóvivője nem tudta sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy konkrét személyek rajta vannak vagy sem az aktuális névjegyzéken. Az amerikai illetékes elmondta: az Egyesült Államokba való beutazás előtt mindenkit biztonsági ellenőrzésnek vetnek alá.

Kegyelem

Novák Katalin köztársasági elnök áprilisban Ferenc pápa látogatása előtt adott kegyelmet Budaházy Györgynek és a per vádlottjainak. Mint a Sándor-palota közleménye tudatta: a pápalátogatás hete különleges alkalom arra, hogy az államfő kegyelmezési jogkörével éljen, ezért a köztársasági elnök arról döntött, hogy ebből az alkalomból széles körben ad kegyelmet. A Hunnia-per elítéltjeinek esetében Novák Ktalin így a szabadságvesztés felfüggesztéséről döntött.