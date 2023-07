„Nem véletlen, hogy óriási várakozás előzte meg világszerte a magyar miniszterelnök helyzetértékelését, hiszen már a korábbi években is olyan gondolatokat fogalmazott meg az Olt partján, amelyek hosszú időre meghatározták a közbeszédet. Ez történt most is, és függetlenül attól, ki ért egyet az elhangzottakkal, kinek tetszettek vagy éppen ki kapott agyérgörcsöt a kormányfő mondataitól, azok megkerülhetetlenek, ha bármit is szeretnénk megérteni abból a katyvaszból, amivé a bennünket körülvevő világ lett.

Politikusoktól általában földhözragadt megfogalmazásokat kapunk, amikor választ keresnek az élet nagy kérdéseire. Talán ezért szokatlan egyeseknek az, amikor térben és időben a még belátható határaira tágítja valaki gondolkodásának horizontját, és a nagy egész összefüggéseire támaszkodva határozza meg tettei irányát. Fontos megérteni, hogy egy olyan kis nemzet megmaradását, mint amilyen a magyar is, csak úgy tudjuk segíteni a birodalmi küzdelmek, a civilizációk harcának ütközőpontjában, ha világosan látjuk, kik és miért akarnak mindent megváltoztatni körülöttünk.

Orbán Viktor egyértelműen rámutatott, hogy még a gyermekeink nemzedékének életét is az a nagy világhatalmi küzdelem fogja meghatározni, amely a vezető szerepét veszélyben érző amerikai birodalom és a minden területen rendkívül gyors és látványos fejlődést produkáló Kína között zajlik már ma is. Észre kell venni mindenkinek, hogy – mint a miniszterelnök fogalmazott – két nap van az égen. S bár ebben a küzdelemben nekünk nem osztottak lapot, kimenetelét mi nem tudjuk befolyásolni, értenünk nagyon is szükséges, ha fel akarunk készülni a várható összeütközés minden lehetséges forgatókönyvére.”

Nyitókép: Földházi Árpád