Jégeső követte a kánikulát – leszakadt az ég Székesfehérváron

A kánikulák jellemzője, hogy sokszor érkezik velük heves vihar is. Ez történt a hét elején is, mikor országszerte többfelé leszakadt az ég. Az esőt többfelé jég is kísérte. Székesfehérváron diónyi jegek potyogtak az égből– írta a Köpönyeg.

Hozzátették, hogy a fekete fellegekből nem nagy mennyiség hullott alá, de mérete miatt így is

sok kertet tett tönkre a jég.

A lap kitért arra is, hogy a felhőszakadással kísért jégeső Dunaújváros és Paks irányába haladt tovább, de a jégeső azokban a térségekben nem vitt véghez akkora pusztítást.

A székesfehérvári pusztításról készült felvételt alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó