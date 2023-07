„Egy zavaros elme vallomásai. Gyurcsány úr, hiba van az (év)számok körül!

– 2006-ban nem volt gazdasági világválság (az 2008-ban volt és el is söpörte önt)

– a 2006-os hazai válságot az ön és elődje 2002 óta tartó rossz, pazarló, sehova sem vezető gazdaságpolitikája okozta

– jelen pillanatban a posztcovid és az orosz-ukrán háború, az arra EU szinten adott rossz (szankciós) válaszok korát éljük és ezek az együttes hatása állítja kihívás elé az egész kontinenst, benne hazánkat is

– ezekre a kihívásokra a kormánynak van válasza, mint politikai (a béke), mint gazdasági szinten és a nehézségeken - az ország érdekében - az ön, nem túl hathatós segítsége nélkül is úrra leszünk.

Kérem, hogy bújjon vissza a rablott villájába és az ország dolgait hagyja szakavatott emberekre!

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi