„Ez egy párbeszédre és visszajelzésekre nyitott fórum” – Tomán Szabina az államfői tanácsadásról a Mandinernek

Tomán Szabinát a legtöbben az RTL Cápák között című üzleti show-műsor női befektetőjeként ismerhették meg, miközben az egészséges életmód piacán már évek óta jelen van a saját neve által fémjelzett márkájával. Az egykori modell nemrég Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadója lett, és az elnök által létrehozott Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram kiválasztótáborának instruktoraként is feltűnt.

***

Több jószolgálati munkája mellett – Bátor tábor, Mosoly Alapítvány, az UNICEF Magyarország, az Országos Vérellátó Szolgálat, Anyák az anyákért alapítvány – május óta Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadójává vált. Mit jelent ez konkrétan? Egyből elfogadta-e a felkérést?

Egy alkalommal találkoztunk eddig, öröm számomra, hogy valóban sokfélék vagyunk, sokféle tudással, tapasztalattal rendelkezünk. Minden tanácsadó a maga szakterületének tapasztalt képviselője, van köztünk néprajzkutató, orvos, gyógypedagógus, történész, lelkész, bankár, sportoló, természetfotós, zeneszerző, költő és újságíró is. Azt vállaltuk, hogy időről időre találkozunk, és megvitatjuk azokat a kihívásokat, amelyekre munkánk, életünk során rálátásunk van. Amikor a felkérő levelet megkaptam, dobbant a szívem és azonnal a szüleimre gondoltam, akik már nem lehetnek velem, de tudom, és

biztos vagyok benne, hogy nagyon büszkék lennének rám, hogy az első női köztársasági elnök tanácsadójának kért fel.

Éppen ezért nem volt kérdés, hogy igent mondok. Olyan közéleti szereplő vagyok, aki a női vállalkozók és munkavállalók segítését a missziójának tartja, mentorálok a munkám mellett, ezért indítottam saját mentorprogramot, és a befektetéseimnél is igyekeztem nők által életre hívott vállalkozásokba társulni. Első találkozásunkkor köztársasági elnök asszony arra kért bennünket, hogy egy pozitívumot és egy negatívumot is emeljünk ki az elmúlt egy évből, mióta betölti az államfői tisztségét. Tudtam, ez egy párbeszédre és visszajelzésekre nyitott fórum lesz, ahol valóban meg tud jelenni sokféle vélemény. Számomra ez rendkívül fontos volt.

Milyen javaslatokat tett eddig az államfő felé?

Az első megbeszélésen mindannyian összefoglaltuk, melyek azok a témák, területek, amelyeken keresztül támogatni tudjuk elnök asszony munkáját.

Hozzám

az egészséges életmódra való edukálás valamint a női munkavállalókat, illetve a női vállalkozókat érintő kihívások kezelése áll legközelebb.

A lányaim miatt pedig különösen fontos számomra, hogy hosszabb távban gondolkodjunk, hogy az ő generációjukat is segítse az a változás, amit most elindítunk. Egy női munkavállalóval kapcsolatban még mindig kérdés, hogy a karrierjét vagy a családját választja-e. A nőkre rizikófaktorként tekintenek. Kockázat a munkáltató számára, amikor egy nő férjhez megy, és családalapítás előtt áll. Kihívás kisgyerekkel visszailleszkedni a munkaerőpiacra, hiszen az otthonról való munkavégzés, kevesebb munkaórában való foglalkoztatás számukra döntő lehet. Nem mindegy az sem, hogyan oldja meg egy munkavállaló, hogy kisgyermeke sűrűbben beteg. Van továbbá még egy életkor, amikor egy női munkavállalónak nehezebb a helyzete, ez pedig a változó kor. A hölgyek ilyenkor kevésbé mobilisak már, azonban, ha az élet úgy hozza, hogy munkahelyet kell váltaniuk, nehezebb helyzetben vannak, mint fiatalabb korukban.

Büszke vagyok arra, hogy a Toman Lifestyle női munkavállalói mindenféle korosztályból érkeznek. Hiszem, hogy az, amit ezzel kapcsolatban nap mint nap tapasztalok, megtanulok, a cégem működésébe beépítek, másnak is hasznos lehet.

Miként dolgozik össze tanácsadó társaival, többek között Gundel-Takács Gábor újságíróval vagy Szörényi Levente zeneszerzővel?

Egyelőre nem kerestük egymást, a lehetőség persze adott, hogy ha kérdésünk van és a másik kompetensebb bizonyos témában, egyeztessünk. Megtisztelő, hogy ennek a körnek én is tagja lehetek.

Mi lesz a következő olyan feladata ebben a munkakörben, amiről akár mi is hallhatunk majd?

Az év folyamán még több találkozónk lesz. Aktivitásokat, programokat mindenképpen szeretnénk majd közösen megvalósítani.

Nemrég a Stipi-táborban is feltűnt Novák Katalin mellett. Milyen feladatot látott ott el?

Instruktorként segítettem a résztvevőket a Stipi táborban, többek között Miklósa Erika, Lékai-Kiss Ramóna, Gubás Gabi, Böszörményi-Nagy Gergely, Novák Péter, Szalai Ádám és Michelisz Norbert mellett. A tábor tétje nem volt kevesebb, mint hogy kiderüljön, kinek ítéli oda a 3 fős szakmai bíráló bizottság a külföldi tanulmányainak teljes költségét fedező ösztöndíjat. A programnak köszönhetően jelenleg 56 hallgató végzi tanulmányait a világ legjobb egyetemein.

Hihetetlenül inspiráló volt számomra, hogy ilyen fantasztikusan okos, tudatos fiatalokat ismerhettem meg.

Zsenik, és már most rengeteg tudást halmoztak fel saját területükön. Ők a jövő. Ezért is tartom rendkívül fontosnak, hogy lehetőségük legyen egyetemi tanulmányaikat nemzetközi környezetben folytatni és közben sok-sok hasznos tapasztalattal gazdagodni. Hiszek abban, hogy az, hogy lássuk a világot, megismerjünk más kultúrát, fontos. Ezt a tudást és gondolkodást lehet használni, kamatoztatni. Ez nem csak az adott fiatal számára fontos, mert ők előre viszik majd a saját közösségüket is és gondolkodásra sarkallják a többi embert is.

Mit gondol a magyar társadalom testi és lelki egészségéről?

Zavaros időszakot él az egész világ. A pandémia, a háború, az infláció, a recesszió nem csak a magyar társadalom testi és lelki állapotát befolyásolja. Nem csak a gazdasági szereplőket érintik ezek a folyamatok. Kutatások sora jelenik meg arról, hogy a gyerekek szorongóbbak, az is egyértelmű lett, hogy az édesanyákra milyen óriási szerepet rótt a lezárások miatt a munka, a gyerekek otthontanítása, miközben a házimunka terhe is nagyobb lett. Ebből sokan azóta sem tudtak leadni. A pandémia után még azt hihettük, hogy visszatér az aranykor, de hamar kiderült, hogy ez nem így lesz. Nehéz piaci szereplőként helytállni, ez befolyásol bárkit, vezetőt, munkavállalót egyaránt. A jogszabályi környezet változik, az árfolyammal, rezsiköltséggel nem lehet stabilan kalkulálni. Közben megváltoznak fogyasztói szokások, a digitális forradalom megállíthatatlanul és rohamtempóban zajlik. Ezek nem csak ránk hatnak, hanem bárhol a világban. Üzletasszonyként mondom, szinte erőnkön felül kell lelki és fizikai erőt mutatni.

A rugalmasság, a feszültségtűrő képesség, a fegyelmezettebb hozzáállás nagyon fontos.

Tudom, hogy nagyon nehéz. A bőrömön tapasztalom.

Miben látja a legnagyobb kihívásokat?

Abban, hogy képesek legyünk leülni egy asztalhoz és hallgassuk meg a másik fél véleményét. Évek óta azt tapasztalom, hogy mindenki csak a saját maga módján, eszközrendszerével próbálja megoldani a saját problémáit. A saját hitéhez és szemléletéhez görcsösen ragaszkodik és nem nyitott arra, hogy mások véleményét is meghallgassa. Az a legnagyobb kihívás, hogy kezdjük megnyitni a füleket, és fogadjuk be mások véleményét, meglátását. A kommunikáció, a vita, az, hogy elkezdünk beszélgetni, ez hoz megoldást.

Fotó: Tomán Szabina hivatalos oldala

Egy nő lehet egyszerre családanya és sikeres vállalkozó – mondta. Mit gondol a nők helyzetéről, illetve a családok állapotáról?

Azokat a nőket, akik a hivatásuknak is szeretnének élni, sokszor még mindig megbélyegzik. Ezen változtatni kell. 17%-os bérkülönbség van férfiak és nők között még mindig. Miért? Ezt sokszor hallottuk már, nagy terhet ró ránk, de igaz: ha egy nő rendben van, rendben van a gyermeke is és a családja is. Nem szabad a nőket végletes döntésekre kényszeríteni, hogy a hivatást vagy a családot válasszák, dobják el a szakmai sikereket vagy a családot.

Miként tud helytállni ennyi munka mellett olyan szerepekben, mint anya vagy feleség?

A lányaim majd elmondják, milyen anya voltam. Ez egy hosszú távú munka és nem most fog kiderülni, hogy jól csinálom-e. Tudom, hogy hibázok, ez nem is kérdés.

Az anyaszerep számomra is sok kihívással és belső küzdelemmel jár.

A bűntudattal együtt élünk mi dolgozó édesanyák. Amikor a céggel foglalkozom, bűntudatom van, hogy nem a lányokkal vagyok, és fordítva. Az anyai szerep számomra a legfontosabb. Ez minden üzleti döntést befolyásol, minden találkozó vagy saját magamra szánt idő ehhez képest alakul. Ha szükségük van rám, mindent borítok és ott vagyok. Feleség vagyok, társa valakinek, ebben a szerepben is szeretném a legtöbbet nyújtani. Egy kapcsolaton közösen munkálkodunk. Nekem a férjem támaszom, én is hasonlóan támogatom őt.

2019 óta a Hiventures StartupHER női vállalkozói programjának mentora. Miért vállalta el ez a „missziót”? Milyen a női vállalkozók helyzete, megítélése a piacon?

Mióta elvállaltam ezt a szerepet is, sok minden az előnyére változott. A startup világban nagyon kevés volt a női vállalkozó és kevés a női befektető is. Az informatikában, a mérnöki pályán domináns a férfiak szerepe. Ez már az elmúlt 3-4 évben is változott. Örülök, hogy ehhez én is hozzájárulhattam mentorként, része vagyok a változásnak. Egy nő ebben a világban is vállalkozhat úgy, hogy a működése nem válik férfiassá, hallgat továbbra is a csak nőket jellemző megérzésekre. Egyre több fiatal nőt látok, akik szeretnének az IT területen bizonyítani. Említettem már a kritikus pontokat: megbélyegezhetnek, ha a hivatásodnak is élsz, a sikerhajhász vagy a karrierista jelző negatív előjellel még mindig ott lebeg a női vállalkozók feje felett. Ami egy női munkavállalónál kihívás, az természetesen egy női vállalkozónál is az: mikor vállalj gyereket, hogyan irányítsd gyerek mellett a céged, mikor vegyél vissza a tempóból.

Hogy indult a Toman-sztori? Mi hívta életre a neve által fémjelzett életmód programot? Mi jelent még kihívást?

A saját súlyfeleslegem miatt kezdtem diétázni, és egy nagyon hatékony módszert sikerült találnom, amit továbbfejlesztenem. Ez egy fehérjében gazdag diéta, ami egy kötött program, konzultáció igénybevétele mellett még hatékonyabb. Sokáig ez számomra nem a vállalkozásról szólt, hanem arról, hogy akik kérdeztek, segítséget vártak tőlem a saját elhízásukkal kapcsolatban, azoknak szívesen a rendelkezésére álltam. Volt saját tapasztalatom, az első terhességem alatt 30 kg-t szedtem fel, miközben hazai és nemzetközi kifutókon modellkedtem korábban.

A súlyfelesleg nem csak testi, lelki problémákat okozott, hanem a kapcsolataimat is befolyásolta.

Az évek alatt kikristályosodott bennem az, hogyan tudom erre tenni az életem úgy, hogy saját márkát és vállalkozást építsek, 2015-ben alapítottam a Toman Lifestylet. Nekem ez az életem, folyamatosan gondolkodom a fejlesztésben, és abban, hogyan tudunk olyan termékskálával jelen lenni, ami nem csak a diétázókat segíti, de azokat is, akik szeretnék megőrizni az egészségüket. Ehhez a márkához ma már egy életérzés is párosul, és ez cél volt. Ebben a gazdasági környezetben nagyon sok kihívással szembesülök a csapatommal. Minden nap hozok nehéz döntéseket. A jövőbe tekintek, és mindig újítok és magam is megújulok.

Forrás: Tomán Szabina hivatalos oldala

Az RTL Cápák között című üzleti show-műsor női befektetőjeként is megismerhették. Milyen tapasztalatokra tett szert a műsor során?

A Cápaság egy megtisztelő titulus. Nőként ott ülni pedig a többi nő számára is azt üzeni, hogy van helyünk az asztalnál. A befektetői szerep új volt számomra, és amikor megtalált a műsor producere, Máté Kriszta a felkéréssel, nagyon boldog voltam. Rendkívüli tapasztalatokra tettem szert, formált ez a szerep engem is, gazdagodott a tudástáram. Sokat köszönhetek annak, hogy Cápa lettem. Ezt is úgy fogtam fel, mint egy tanulás. Inspiráló volt ez a négy év. A befektetői identitás számomra egy teljesen új és szokatlan szerep volt, merőben más ahhoz képest, amikor a saját vállalkozásomat építem, ahol egyedüli tulajdonosként kizárólag enyém a felelősség. Hálás vagyok az élményért. jó érzés volt megélni, ahogy a műsor népszerűsége és nézettsége évadról évadra nőtt. De elképesztő tempót diktáltam magamnak is az elmúlt években. Sokszor hívtak mentorálni, előadásokat tartani, egyre több befektetésem lett,

miközben nekem a családom, a cégem, és a csapatom a legfontosabb.

Úgy döntöttem, másként priorizálok.

Nekik szentelem az időm. Visszavonulok, hogy arra tudjak fókuszálni, ami velük kapcsolatos.

Mi a véleménye a magyar startup piacról? Érdemes ma ebben a formában vállalkozni idehaza?

Azt gondolom a jelen gazdasági helyzetben nagy kockázati tényezőkkel kell szembenézniük a startup szektor szereplőinek mind vállalkozói, mind befektetői oldalról. Ez helyrajzi kérdés és az időzítés kérdése is. Az amerikai, izraeli, skandináv startup piachoz képest a magyar piac sokkal szűkebb. Világszinten is igaz az, hogy érezhetően csendesebb ez a szegmens is.

A startup piac különben egy hihetetlen izgalmas játék, és kicsit az orosz ruletthez hasonlít.

A nagy képet nézve a vállalkozások a befektetések 80%-át elbukják, a 20% azonban annyi hasznot termelnek, hogy bőven behozzák a többi veszteségét. Egy startuper másként gondolkodik, mint az, aki a saját álmait éli, márkáját, vállalkozását úgy építi, hogy azt hosszú távra tervezi. Egy startuper pár év múlva ki akar szállni, közben pedig sok pénzt keresni. Mindkettő izgalmas hozzáállás és gondolkodás, mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya. Úgy vélem egy mai vállalkozó esetében rendkívül fontos egy olyan vállalkozó attitűd, mellyel nem retten meg a kihívásoktól, képes az újratervezésre, a gyors alkalmazkodásra a megváltozott körülmények tekintetében és mindemellett képes elkötelezetten szem előtt tartani hosszútávú célját. Hiszen, hogy egy igazán jó ötlettel és kitartással van esélye jelen körülmények között is életben maradni.

Nyitókép és belső képek: Tomán Szabina hivatalos oldala