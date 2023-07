Gulyás Gergely: Október elejére egy számjegyű lehet az infláció

A kormány döntéseiről félig rendhagyó Kormányinfón számoltak be, a szokásos időpont helyett ugyanis csütörtökön déltől Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tájékoztatta a sajtó munkásait.

Gulyás Gergely azt mondta: szerdán Brüsszelből a sok rossz mellett egy jó hír is érkezett: az EP-vel megkezdődtek az egyeztetések a menekültelosztási mechanizmusról, de a gyorsított eljárás Németország és Hollandia csatlakozásának köszönhetően a V4-ek ellenállása miatt elbukott. Aláhúzta:

mindenféle brüsszeli elosztási mechanizmus a migránsokkal kapcsolatban elfogadhatatlan”.

Magyarország eddig 650 milliárd forintot költött határvédelemre, ennek azonban eddig kevesebb, mint 1 százalékát térítette meg az Európai Unió – számolt be.

Brüsszeli vállalások

A tárcavezető beszámolt arról is: magyar kormány készre jelentette a vállalások teljesítését Brüsszelnek. Ezért már számlákat is küldtek a Bizottságnak, 238 millió euró összegű költségnyilatkozatot az operatív programokból. Ennek az EU a 85 százalékát kell, hogy finanszírozza, 202 millió eurót szeretnének lehívni. A Bizottságnak 90 napja van arra, hogy a feljogosító feltétel teljesítését visszaigazolja, és 60 napja a költségnyilatkozat feldolgozásra, az összeg átutalására. Hozzátette: Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a magyar tanároknak, ennek teljesítését is várja a kormány.

Gazdaság, költségvetés

Gulyás Gergely ezután áttért a gazdasági helyzet értékelésére. Elmondta: a költségvetés jól áll, reális az 1-1,5 százalékos növekedés. A kormány célkeresztbe vette az inflációt, ennek eredményeképp pedig, mint fogalmazott,

akár már októberben egyszámjegyű lehet az infláció”.

Az embereket meg kell védeni, ezt a célt szolgálják az árstopok, a kötelező akciózás és az online árfigyelő rendszer is. Az árakkal trükköző kartelleket üldözi a kormány, tájékoztatott, hogy a hatóságok eddig 3,1 milliárd forint bírságot szabtak ki. Emellett a kormány a SZÉP-kártya felhasználását is kiterjesztette.

Háború

A honvédelmi miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a háborúban eddig legkevesebb 310 ezren haltak meg, de akár 700-800 ezer halott is lehet. Gulyás elmondta: az ukrán ellentámadás elakadt, eddig egy 200 kilométeres területet sikerült visszafoglalniuk. Az oroszok létszámfölényben vannak, a veszteségeik is nagyobbak.

A hatalmas emberveszteségek és a beálló állóháború miatt azonnali tűzszünet kell”

– szögezte le.

Arra a felvetésre, hogy Brüsszel újabb pénzt követel Ukrajna támogatására, Gulyás Gergely azt mondta, hogy eddig is támogattuk Ukrajnát és a jövőben is fogjuk, de továbbra sem szállítunk fegyvereket. A miniszter fontosnak nevezte, hogy Ukrajna működőképes állam maradjon. Ugyanakkor nem tudunk uniós pénzből nem uniós tagállamot támogatni, amíg a tagállamok nem kapják meg a nekik járó támogatásokat” – tette hozzá.

A tervezett fővárosi vízdíjemelésről elmondta: a kormán nem támogatja, hogy bármilyen díjemelés érje a lakosságot. Ugyanígy igaz ez a BKK jegyárakra is.

Zéró tolerancia

A brüsszeli korrupciós ügy kapcsán Gulyás leszögezte:

az Unió legkorruptabb intézménye jelenleg az Európai Parlament, miközben más tagállamokat ítél el ezért.

A hétfői, ellenzéki kezdeményezésre a svéd NATO-csatlakozás kapcsán összehívott. rendkívüli parlamenti ülésről elmondta: úgy tudja a Fidesz nem vesz részt majd az ülésen. Gulyás ezt a lépést támogatná. Indoklása szerint nincs szükség rendkívüli ülésre ebben az ügyben.

Az autóvezetés kapcsán a zéró tolerancia enyhítéséról a miniszter közölte: minden felvetést meg lehet vizsgálni, de a kormány eddig mindig a legszigorúbb szabályozás mellett volt, azaz, hogy egyáltalán ne lehessen alkoholt fogyasztani, ha valaki volán mögé ül.

Arról, hogy az Árpád hídi gázolás kapcsán tervezett módosítások tartalmazhatnak-e büntetőjogi szigorításokat is, Gulyás a Mandiner kérdésére elmondta: amikor valaki illegális autóverseny következményeként sérül meg vagy veszíti ez életét,

azt a szándékos emberölések közé kellene sorolni, ahogy például Németországban.

Ha a főváros, az ország leggazdagabb önkormányzata, amely jelentős tartalékokkal vette át Budapestet, csődbe megy,

akkor érdemes lesz megfontolni egy csődgondnok kinevezését

– válaszolta egy kérdésre a miniszter.

Nem lesz kormányátalakítás

Kovács Zoltán, kormányzati kommunikációért felelő államtitkár a Mandiner kérdésére elmondta: Több, mint 1,1 millió menekült érkezett eddig Ukrajnából, közülük 38 ezren nyújtottak be menedékes-kérelmet. Ebből 34 ezret hagytak jóvá. Ők azok, aki nálunk is maradnak. Továbbra minden feltétel adott a menekültek segítésére.

Kizárt, hogy a Fidesz támogassa Borkai Zsoltot, aki a győri polgármesteri posztért akar ringbe szállni a jövő évi önkormányzati választáson – tette egyértelművé Gulyás Gergely.

A miniszter egy kérdésre elmondta: hatvan százalék esélyt lát arra, hogy még az idén sikerül rendezni az Erasmus-ügyet.

Egyértelmű nemmel válaszolt arra a találgatásra, hogy várható-e kormányátalakítás.

Diktatúrákban gyakori, demokráciákban nem hogy egy ország nagykövete jegyzéket ad át egy másik állam kormányfőjének, hogy miről beszélhet és miről nem – mondta az erre vonatkozó kérdésre Gulyás.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor