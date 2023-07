„Egyedi pálya, a város pedig gyönyörű” – a Forma 1-es pilóta dicsérte Budapestet (VIDEÓ)

Mark Webber is hazánkba érkezett a 38. Formula–1-es Magyar Nagydíj idejére, és a versenyhétvége előtt egy jótékonysági gálán is részt vett – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Mark Webbernek volt alkalma megismerni a Hungaroringet, ugyanis 2002-től 2013 végéig volt a Formula–1-es mezőny tagja. A pályafutása során elért

kilenc futamgyőzelme egyikét éppen itt ünnepelte, méghozzá 2010-ben.

A Hír TV kamerái előtt beszélt az élményeiről.

„Mindig szívesen jöttem ide, és a családom is szeretett erre a versenyre járni. Egyedi pálya, a város pedig gyönyörű. Korábban sajnos leginkább csak a pálya és a hotel között jártam, mindig csak a munka miatt voltam itt. Ez most különleges élmény, a Vár káprázatos építmény, ahonnan gyönyörű a kilátás. Tudom, hogy most újították fel, hogy még szebbé tegyék és visszaadják a régi fényét.

Ausztráliában nincs semmi hasonló, igazán lenyűgöző, hogy láthatom”

– fogalmazott Mark Webber.

A beszélgetést itt tudják megtekinteni:

