„Nagyon szemléletes képeim vannak arról, hogy manapság kit lenne kötelező szeretni, ha Dobrev Klára lenne hatalmon, de ezt ő nem is titkolja. Pedig a helyében én ezzel a hírrel lapítanék. Imhol az ominózus mondatok:

»Jogod van szeretni és szeretve lenni. Még akkor is, ha az államilag propagált gyűlölet minden percben igyekszik ezt megkérdőjelezni, vagy megakadályozni. Legyetek büszkék, mert minél színesebb a társadalmunk, annál sikeresebb ország leszünk!«

Feltenném a kérdést, mit tud az a szeretetről, aki ekkora baromságot ír ki?

Az első mondatocska önmagában tartalmazza az összes baromságot, amit az emberi hülyeség haladás címén össze bírt hozni a nagy francia tömeggyilkosságok óta. Seggfejek, a szeretet egy érzés. Nincsenek jogi aspektusai, senkit nem lehet kötelezni arra, hogy szeressen vagy ne szeressen valakit. Az ember szeret ösztönösen, és az élete során megszeret más embereket azok személyisége (sajnos sokszor a külbecse miatt is) miatt, némelyek önmagukat is szeretik, mások csak önmagukat szeretik, de ezt nem vagyunk képesek szabályozni. A szeretetet a szerelemmel meg végképp ne keverjük össze, nagy tragédiája az embernek, a szerelem elmúltával döbben csak rá, hogy még csak nem is kedvelte az illetőt. Az meg végképp semmilyen formában nem nevezhető szeretetnek, hogy valakivel szeretnénk, vagy szeretünk szexelni. A szexnek sokkal kevesebb köze van a szeretethez, mint gondolnánk. Nagyon szerencsések azok, akiben a szerelem után az marad vissza, hogy a másik iránt érzett szeretet izgatja fel őket.”

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs