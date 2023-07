Dénes Ferenc a Fradi kieséséről: Ez szégyen

„Olvasom a híreket, és mindenki keresi a szavakat. Talán a »blamával« találta meg a média azt a szót, ami a legkevésbé ártalmas. Én azt gondolom, hogy ez szégyen” – mondta el a véleményét a Ferencvárosról Dénes Ferenc sportközgazdász az InfoRádióban.

Dénes Ferenc szerint az elmúlt években volt arra elképzelés, miként válhat az FTC a közvetett állami támogatásokból valódi üzleti alapon működő klub. A sportközgazdász ehhez hozzátette, hogy

a Bajnokok Ligájában „egy csendes szereplés” is tízmilliárd forint körüli bevételt jelentett volna a klub számára.

Dénes Ferenc ettől függetlenül jó hírként értékeli, hogy két magyar játékosunk is a Premier Leauge-be szerződött, előbb Szoboszlai Dominik, most pedig Kerkez Milos is.

***