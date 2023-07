„Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági teljesítményét tekintve a világ leggazdagabb országa, és az egy főre eső jövedelmeket tekintve is a világ leggazdagabb országainak egyike. Okkal gondolhatnánk tehát azt, hogy az ott élő több mint háromszázmillió ember testi-lelki egészsége is a legjobbak között van, ám a valóság más. Nagyon más! Minden ezzel kapcsolatos elemzés azt erősíti meg, hogy az anyagi gazdagság és az általános egészségi állapot között szoros pozitív korreláció van, vagyis minél gazdagabb egy ország, annál jobb az egészsége is.

Azon persze érdemes lenne elgondolkodni, hogy az anyagi gazdagság magas szintje teszi-e lehetővé a jó egészséget, vagy a jó egészség nyitja-e meg az utat a magas anyagi jólét felé, hisz mindkét logika érvényesnek látszik. Ám mint minden ilyen sztochasztikus kapcsolati rendszerben, mindig vannak olyan esetek, amelyek egyáltalán nem illeszkednek az általános trendbe. Vannak olyan országok, amelyek anyagilag ugyan szegények, de mégis igen jó a népesség általános egészségi állapota, és fordítva, egy viszonylag gazdag országban is lehet kifejezetten rossz a népesség testi-lelki egészsége. Hogy most egyetlen összehasonlításban egyszerre mondjunk példát mindkettőre, Kuba és Vietnam anyagilag szegény országok ugyan, de mindkét országban magasabb a születéskor várható átlagos élettartam, mint az Amerikai Egyesült Államokban.

Fontos azonban hozzátenni ehhez, hogy közben az Amerikai Egyesült Államok toronymagasan vezet az egy főre jutó egészséggel kapcsolatos kiadások terén. Még az egy főre eső jövedelmüket illetően az Amerikánál gazdagabb országok (például Luxemburg, Svájc, Svédország) egy főre eső egészségkiadásai is eltörpülnek az amerikai kiadások mellett. Például Chilénél majdnem tízszer többet költ egészségre egy főre vonatkoztatva Amerika, a két ország népességének általános egészségi állapota viszont nagyjából azonos.

A második világháború utáni három évtized során a nemzetállam Amerika »polgárai« egy globális színjáték fontos díszletelemét képezték. Extra jólétükkel, amibe az egészség is beletartozott azt kellett demonstrálni, hogy Amerika minden világok legjobbika, mindenki álmainak netovábbja. Ám az utóbb negyven év során ez a trend brutális kegyetlenséggel megfordult, és az egyre degeneráltabb parazitaként működő birodalom nemcsak az egész világot, hanem saját nemzetállami talpazatát is korlátlanul kifosztható erőforrásmezőként tételezi. Egyre nagyobb a valószínűsége tehát annak, hogy e rég óta mélyülő válságban is ennek következményét látjuk.”

