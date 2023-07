„Megijedt, amikor megkapta a halálos fenyegetést, vagy csak azon lepődött meg, hogy már ön is kap ilyen levelet?

Nem lepődtem meg. Hogy megijedtem, az talán túlzás, bár az hibám, hogy ezeket a dolgokat gyakran jelentéktelennek kezelem. Bizonyos szintig persze jó, mert tud élni az ember, de egy bizonyos szinten túl már felelőtlenség nem komolyan venni a körülöttünk levő dolgokat. Úgyhogy inkább édesanyám és a család vette komolyabban a fenyegetést. De szerintem ez még mindig csak szó, amivel könnyű vagdalkozni, könnyű elnémítani embereket. Sajnos, ennél komolyabban nem tudom venni.

Vagyis így nem tudják elhallgattatni. Inkább felbőszíti, további harcra sarkallja?

Ez a történet igazából nem veszi kedvemet, de nem is feltétlen olaj a tűzre. Ez a rendszer így működik. Ugyanolyan, mint a lejárató kampány, mint amikor követtek az utcán, vagy mint a szabálysértési eljárásnál. A hazugság propaganda, a rendszer eszköze. Nem kezelem a fenyegetést másképp, mint a lejárató kampányokat, ezt egy ugyanolyan eszköznek tekintem, amit megpróbál a rendszer bevetni, hogy majd lesz, ami lesz. Ezeket az eszközöket a rendszer 13 éve folyamatosan használja. Az üzenet alján az volt, hogy »addig hagyd abba, ameddig nem késő«. Nekem erről az a véleményem, hogy már nagyon, nagyon késő abbahagyni, és nem azért, mert megvernek, hanem azért, mert nekünk, fiataloknak, nincs más választásunk. Már nincs.

A rendőrségi feljelentést hétfőn tette meg. Biztatta a rendőrség azzal, hogy majd megtalálják a fenyegetőt?

Nem. Az ügyfélkapun keresztül online küldtem el a feljelentést, és egyelőre semmilyen választ nem kaptam. Föl is volt tüntetve a kitöltendő űrlapnál, hogy a rendőrség nem feltétlenül fog jelentkezni az ügy kapcsán. Azért én egy pár napon vagy héten belül utánakérdezek majd, hogy hol tartanak. Egyelőre semmi konkrétum nincs az ügyben. Én ezt a fenyegetést már régebben, pár héttel ezelőtt kaptam, viszont akkor semmit nem tudtunk kezdeni az egésszel, hiszen semmilyen »nyom« nem volt, csak egy szimpla levél érkezett. Most azonban kiderült, a kézírás tökéletesen megegyezik azzal a halálos fenyegetéssel, amit Jámbor Andrásnak, Józsefváros országgyűlési képviselőjének küldtek és az ő levele viszont alá volt írva. Így már úgy gondoltam, a rendőrség is tud vele kezdeni valamit.”