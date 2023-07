Halálos fenyegetést kapott Pankotai Lili

Pankotai Lili a Facebook-oldalán közölte, hogy feljelentést tett egy halálos fenyegetés miatt. Pankotai szerint ugyanaz az ember írhatta a levelet, aki Jámbor Andrást is megfenyegette korábban. „Miután Jámbor András is egy hasonló fenyegetés ügyében ugyanígy járt el, vettem észre, hogy az ő és az én leveleimen is ugyanaz a kézírás figyelhető meg” – fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd