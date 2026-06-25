Londontól Trumpig: hatalom, pénz, politika – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Jámbor András: Erre a Tisza nem kért és nem kapott felhatalmazást
A politikus hangsúlyozta, hogy egyébként híve a hatalom korlátozásának, de azt is rögzítette, hogy nem csupán politikai hatalom van.
A felszíni politikai csatározásokat egyre inkább felülírják a mélyben zajló globális gazdasági játszmák. Az Erőtér legújabb adásában azt térképezzük fel, hogyan kerekedett a Wall Street London fölé, és miért válik Európa egyre inkább tehetetlen bábfigurává a profithajszolás helyett hosszú távú stratégiákban gondolkodó Kínával szemben.
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.
A teljes beszélgetés itt tekinthető meg: