Londontól Trumpig: hatalom, pénz, politika – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Most minden felelősség Magyar Péteré: a kapkodással óriásit döccenhet a Tisza terve

Egyelőre nem tudni, pontosan mikor, de várhatóan a következő hetekben, hónapokban megérkeznek az eddig visszatartott pénzek Brüsszelből. Az uniós források felszabadításáról Magyar Péter május végén állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Megnéztük, hogy sülhet el ez a dolog és mit hozhat egy esetleges kapkodás.