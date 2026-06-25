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Londontól Trumpig: hatalom, pénz, politika – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. június 25. 19:01

A felszíni politikai csatározásokat egyre inkább felülírják a mélyben zajló globális gazdasági játszmák. Az Erőtér legújabb adásában azt térképezzük fel, hogyan kerekedett a Wall Street London fölé, és miért válik Európa egyre inkább tehetetlen bábfigurává a profithajszolás helyett hosszú távú stratégiákban gondolkodó Kínával szemben.

2026. június 25. 19:01
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Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:


 

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