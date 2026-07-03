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pénz egyesült államok donald trump

Donald Trump kriptovaluta cége óriásit kaszált tavaly

2026. július 03. 07:13

Az elnök azt mondta, hogy nem tudott a bevételről, mert nem is beszél azokkal, akik befektetik a pénzét.

2026. július 03. 07:13
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Trump elnök elhárította a hivatali ideje alatt szerzett jövedelmével kapcsolatos kérdéseket, mondván, hogy fiai vezetik a vállalkozásait, és ő nem tudott azokról a jövedelmező kriptovaluta-befektetésekről, amelyek több mint egymilliárd dollár nyereséget hoztak neki – írja a New York Post. 

„Mindig is kerestem pénzt. Üzletember vagyok. Nagyon jó üzletember vagyok. Pénzt kerestem. Hatalmas összeget kerestem” – mondta a CNBC-nek

Jövedelmét mások fektetik be, és ő nem tudja, kik azok – jegyezte meg.

„Hagyom, hogy mások fektessék be. Nem is beszélek velük – azt sem tudom, kik ők” – mondta. „A fiam, Eric intézi az ügyet. Ilyen dolgokról nem beszélek vele.”

A nemrég nyilvánosságra hozott adatokból kiderült, hogy Trump tavaly körülbelül 1,2 milliárd dollárt keresett különböző kriptovaluta-befektetéseiből.

Csütörtökön az Ovális Irodában tartott 40 perces interjú során azt állította, hogy nem tudott ezekről a befektetésekről. De hozzátette, hogy ha tudott volna róluk, az sem lenne törvénytelen, mivel az elnöknek és az alelnöknek nem kell visszalépnie olyan döntések meghozatalától, amelyek érinthetik pénzügyi érdekeltségeiket.

Amikor a kriptovalutákkal szerzett milliárdjairól faggatták, Trump legyintett az esetleges összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdésre.

„Én kicsit másképp tekintek a kriptovalutákra. Nekünk kell az élen állnunk, különben Kína fogja átvenni az irányítást”

 – mondta.

Elnöksége alatt Trump agresszív, kriptovaluta-barát politikát folytatott, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államoknak a dereguláció, a Bitcoin-tartalék létrehozása és a dollárral fedezett stabilcoin-piac támogatása révén a „világ kriptovaluta-fővárosává” kell válnia.

Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

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Összesen 3 komment

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Irgum-burgum
2026. július 03. 11:19
A bennfentes kereskedelem, a tiltott piacbefolyásolás, a sikkasztás és a hivatali visszaélés az USÁ-ban is bűncselekmények.
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Lensver
2026. július 03. 07:40
Attól függetlenül hogy most Trumpról van szó, nem értem hogy mi a baj azzal ha egy elnök pénzt keres a fizetésén kívül.
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