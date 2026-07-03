Donald Trump kriptovaluta cége óriásit kaszált tavaly

Trump elnök elhárította a hivatali ideje alatt szerzett jövedelmével kapcsolatos kérdéseket, mondván, hogy fiai vezetik a vállalkozásait, és ő nem tudott azokról a jövedelmező kriptovaluta-befektetésekről, amelyek több mint egymilliárd dollár nyereséget hoztak neki – írja a New York Post.

„Mindig is kerestem pénzt. Üzletember vagyok. Nagyon jó üzletember vagyok. Pénzt kerestem. Hatalmas összeget kerestem” – mondta a CNBC-nek