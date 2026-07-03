Donald Trump kriptovaluta cége óriásit kaszált tavaly

Trump nyomot akar hagyni Washingtonon: hatalmas építkezési projektekbe kezdett
Az egykori ingatlanfejlesztő talán nem bírt ellenállni egy ekkora lehetőségnek, vagy lehet így akarja biztosítani, hogy évtizedek múlva se felejtsék el a nevét.
Az elnök azt mondta, hogy nem tudott a bevételről, mert nem is beszél azokkal, akik befektetik a pénzét.
Trump elnök elhárította a hivatali ideje alatt szerzett jövedelmével kapcsolatos kérdéseket, mondván, hogy fiai vezetik a vállalkozásait, és ő nem tudott azokról a jövedelmező kriptovaluta-befektetésekről, amelyek több mint egymilliárd dollár nyereséget hoztak neki – írja a New York Post.
„Mindig is kerestem pénzt. Üzletember vagyok. Nagyon jó üzletember vagyok. Pénzt kerestem. Hatalmas összeget kerestem” – mondta a CNBC-nek
Jövedelmét mások fektetik be, és ő nem tudja, kik azok – jegyezte meg.
„Hagyom, hogy mások fektessék be. Nem is beszélek velük – azt sem tudom, kik ők” – mondta. „A fiam, Eric intézi az ügyet. Ilyen dolgokról nem beszélek vele.”
A nemrég nyilvánosságra hozott adatokból kiderült, hogy Trump tavaly körülbelül 1,2 milliárd dollárt keresett különböző kriptovaluta-befektetéseiből.
Csütörtökön az Ovális Irodában tartott 40 perces interjú során azt állította, hogy nem tudott ezekről a befektetésekről. De hozzátette, hogy ha tudott volna róluk, az sem lenne törvénytelen, mivel az elnöknek és az alelnöknek nem kell visszalépnie olyan döntések meghozatalától, amelyek érinthetik pénzügyi érdekeltségeiket.
Amikor a kriptovalutákkal szerzett milliárdjairól faggatták, Trump legyintett az esetleges összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdésre.
„Én kicsit másképp tekintek a kriptovalutákra. Nekünk kell az élen állnunk, különben Kína fogja átvenni az irányítást”
– mondta.
Elnöksége alatt Trump agresszív, kriptovaluta-barát politikát folytatott, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államoknak a dereguláció, a Bitcoin-tartalék létrehozása és a dollárral fedezett stabilcoin-piac támogatása révén a „világ kriptovaluta-fővárosává” kell válnia.
Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP
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Az egykori ingatlanfejlesztő talán nem bírt ellenállni egy ekkora lehetőségnek, vagy lehet így akarja biztosítani, hogy évtizedek múlva se felejtsék el a nevét.