Trump lerajzolta a világbékét – és még fizettek is érte (VIDEÓ)

Mi történik a világban, amíg Európa a saját árnyékát kergeti és mi idehaza külföldi pénzeken háborog a baloldal? A válasz: Donald Trump közben új világrendet rajzol. A Mandiner YouTube-csatornáján futó Tempó legújabb epizódjában Kohán Mátyás foglalja össze, hogyan változott meg egy hét alatt a geopolitikai sakktábla.

Trump telefonált Putyinnak, és a szó legszorosabb értelmében békét követelt – méghozzá tűzszüneti tárgyalásokat indítva újra Ukrajna és Oroszország között. Mindezt úgy, hogy közben Oroszország „egyre jobban áll” a háborúban, és Európa – két év késéssel – most kezd eszmélni, hogy talán a feltétel nélküli tűzszünet mégis jobb lenne.

De Trump nemcsak keleten ütötte be a nevét a történelemkönyvbe: a Közel-Kelet-politikát is felforgatta. Vezetése alatt az USA már nem repülőkkel viszi a demokráciát, hanem elfogadja, hogy minden nép maga dönti el, hogyan akar élni. Ezzel nemcsak erkölcsi, hanem üzleti áttörést is elért: kétbillió dollárnyi üzletet hozott össze a térség három országával – ez tizenhét magyar költségvetésnek megfelelő összeg.

És ha ez még nem lenne elég: Trump véget vetett az amerikai–kínai vámháborúnak is, miközben Iránnal és Szíriával is kompromisszumot keres. Fityiszt mutat a háborús logikának, és üzlettel, tárgyalással, politikai ösztönnel éri el, amit mások bombázással sem tudnak.

A Tempó új epizódja nemcsak elemzi, de ki is mondja: a világ jobb hely lett, mióta Donald Trump visszatért. És erről itthon is érdemes beszélni.

Tekinse meg a YouTube-műsor legújabb epizódját a Mandiner YouTube-csatornáján!