„Orbán Viktor miniszerelnök mai beszédében kiemelte: a nyugati értékek ma a migráció, az lmbq meg a háború. Valóban ez lájuk, Európa értékeit, sőt érdekeit veszíti a szemünk láttára. Most, amikor az Európai Unió egyik legfontosabb európai hatóságának az új vezető versenypolitikai közgazdásza majdnem egy amerikai lobbista lett, már a látszatra sem igazán figyelnek. Amerika egyre erőszakosabban dominálja Európát, az EU és nemzeteinek szuverenitását csorbítva akkor, amikor az amerikai dominancia a világban a valóságban visszaszorulóban van. A BRICS, az ázsiai infrasrukurális bank vagy az Egy övezet, egy út (Kína) mind-mind felemelkedő, és távlatos célokkal rendelkező folyamatot mutató jelenségek.

Márpedig ezek a jelenségek stratégiai, sőt történelmi idősíkon jelentkező változások, és súlyos geopolitikai átrendeződések előjelei, melyek Thuküdidész-csapdaként ejti foglyul a korunkat és történelmünket. Athén és Spárta óta látjuk, hogy az épp trónon ülő és a feltörekvő hatalom között az összeütközés elkerülhetetlen. Kína, illetve az ázsiai térség ilyen felemelkedő erő, megkerülhetetlenül, az összeütközés az amerikai érdekekkel pedig már most látványos. Ennek központi területe lett az energiahordozók kérdése is.

Az az amerikai érdekű decoupling, ami Oroszországot és az orosz energiahordozókat akarja leválasztani Európáról, valójában a világ energiaáramlásáról akarja leválasztani Európát. Nem Oroszországot szigeteli el vagy teszi versenyképtelenné, hanem Európát. Ezzel persze a globalista, föderalista erők mit sem törődnek, pedig sokkal nagyobb jelentősége van a szuverenista kiállásnak, min valaha. Sokkal nagyobb a jelenősége az identitás-alapú közösségi szemléletnek is, mint az individuálisnak is. Az energiapolitikánkat, a gazdasági rendszerünket is ebben a mozgástérben kell megtalálnunk. Ehhez nagyon fontos vállalás, amit a Miniszterelnök ma Tusványoson külön is rögzített: energiaimport-függésünket 2030-ra a villamosenergia-import tekintetében a nullára akarjuk leszorítani. Ez 11 és fél ezermilliárd forintos hatalmas program!

Szuverén energiapolitika, szuverén gazdaságpolitika és a változó világban új kapcsolatokat kereső állhatatos, ám szuverén megközelítés kell, ennek pedig a mai miniszterelnöki beszéd egy fontos hitvallását és iránymutatását adja.”

Nyitókép: Az energiajogász Facebook-oldala