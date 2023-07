„Oroszország is – Brüsszelhez hasonlóan – a belpolitika része lett? Csak mert Moszkvával egyáltalán nem küzdünk.

A baloldal állítása – hogy ez egy putyinista rendszer – józan ésszel belátható, hogy orbitális hülyeség. Ha ebből indulnak ki, megint nem segítik magukat. A másik, hogy Magyarország Oroszország szekerét tolja, szintén a hisztéria terméke. Annyi történt, hogy a háború miatt Oroszországot áttették a sötét oldalra.

Ki tette át?

Az egész európai elit, Brüsszel. Igaz, külső nyomásra.

Brüsszel tette volna át Oroszországot a sötét oldalra?

Igen, pontosabban a Nyugat, mivel szankciókat hozott Oroszország ellen, és – ez a lényegesebb – megpróbálta kitörölni Oroszországot a civilizációs diskurzusból.

A szankciók a háború miatt vannak, amit Oroszország indított Ukrajna ellen.

Ez igaz, de Nyugaton nem lehet arról beszélni, hogy ez jó döntés, vagy rossz. Ha szankcióellenes vagy, akkor putyinista, és már át is kerültél a sötét oldalra. Pedig Magyarország szempontjából nézve a földrajz ellen nem lehet politikát csinálni. Ha onnan jön a gázvezeték, akkor onnan kell gázt szerezni. Ezért a politikai vezetőknek vállalniuk kell, ha azt mondják róluk, hogy oroszpártiak. Ez pedig olyan bélyeg, ami ellen nem lehet érvelni, nem lehet róla vitatkozni.

Az EU-ban nem létezhet más álláspont, mint az Ukrajna-pártiság. Pedig a magyarok szerint az egyik kutya, másik eb. Azt gondolják, megint jönnek a nagyhatalmak, szórakoznak itt velünk, pedig számunkra csak egy a fontos: nem akarunk belekeveredni ebbe az egészbe. Ha viszont ki akarsz maradni, az nem oroszpártiság.

A kormány mégis Oroszország érdekében és a szankciók ellen kommunikál, miközben minden csomagot megszavaz.

Végül is tartozunk egy klubhoz. Ha állandóan megakasztjuk, és sportot csinálunk abból, hogy vétóval akadályozzuk a döntéshozatalt, az csak azt mutatja, milyen intézményi eljárásokkal lehet fékezni vagy meglékelni Brüsszelt. De a klub kötelez is, igaz, hülyeségre nem. Ez az egész az erőről szól. Ha Orbán nem lenne erős, lesöpörnék. Akkor idetelefonálnának, és azt várnák el, hogy csak annyit mondjon: yes vagy jawohl.

Nem csak simán vétózgat?

Mondom: erős. Orbánnak nem lehet idetelefonálni. Miközben, és ez a durva, már a németeknek is oda lehet telefonálni.”

