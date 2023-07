„Népszerűtlen Ukrajna-pártiság

Aki eddig nem értette, hogy-hogy nem nő jelentősen a demokratikus ellenzék(egykori 2022-es összefogás) választói támogatottsága, holott példának okáért ez az ellenzék egyértelműen támogatja a hős, az agresszió ellen küzdő Ukrajnát, az a Pew Research adataiból megértheti.

Kiderül , az ukrán politika Magyarországon népszerűtlen. Az emberek nem szeretik ugyan Putyint, de Zelenszkijt sem.

A demokratikus ellenzék lukra fut, amikor egyértelműen támogatja az errefelé népszerűtlen ukránokat. Erkölcsileg lehet ezt igazolni, de választástaktikailag nem bizonyult helyes lépésnek. Orbánék ezt ki is használják, ők ügyesebbek, ők negatívan viszonyulnak Ukrajnához és ez eddig bevált. Több pénzük is van narratívájuk terjesztésére és ez is hat.

Ha az ellenzékiek továbbra is azt gondolják, hogy maradnak az erkölcsileg helyes alapállásnál - támogatni a megtámogatott Ukrajnát -, akkor nagyon el kellene gondolkodniuk, hogyan győzzék meg igazukról a magyarok többségét. Nem látni viszont kommunikációs stratégiát. Bár lehet, hogy jobb nem erőltetni? Elvégre az ÁSZ fenyegető büntetése úgyis elveszi majd az ellenzéki pártok szinte minden pénzét. Vagy talán mégsem, mert a hatalom kegyet gyakorolva majd engedi őket kampányolni (ahogy az 2018-ban történt a Jobbikkal) és majd a jövő júniusi választásokat követően vonják le a büntetést az ellenzéki pártoknak járó pénzből, szűk két évvel az országgyűlési választások előtt...

Ennek ellenére az ellenzéki politikusoknak nagyon érdemes volna elolvasni a Pew kutatását. Az olvasás ingyen van, a megfelelő politikai következtetések levonása is, azt még az ÁSZ sem akarja elvenni...”

