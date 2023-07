„Azoknak, akik a színpompát összekeverik a színpróbával…

Miután a Lánchíd felújítása a célegyenesbe fordult, a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. az elmúlt napokban elvégezte a Lánchíd díszkivilágításának színpróbáját is – sokaknak feltűnt a városban, érthető. Az állami főépítész-államtitkár billentyűzetet is ragadott, a lakájsajtó pedig aláhegedült, hogy micsoda bazári fényeket kap Budapest és Magyarország büszkesége. Kár a hevületért. Mert a Lánchíd díszkivilágítást kap, nem mást. Annyi történt csak, hogy a végleges átadásnak feltétele a világítás beállítása is, a végleges színeket épp a múlt héten egyeztettük a legnagyobb szakmai egyetértésben a kormányhivatal örökségvédelmi munkatársaival. Kulturális örökségvédelem szempontjából én konzervatív vagyok. Bár a Lánchíd új, energiatakarékos világítása sokféle színt képes nyújtani, a Budapest és Magyarország összetartozásának szimbóluma fehérben, nemzeti ünnepek alkalmából pedig a nemzeti színekben fog pompázni. Ettől csak nagyon ritkán és nagyon indokolt esetben fogunk eltérni. Szóval senkinek nem kell aggódnia a Lánchídért: a felújítás költségkereten belül és a vállalt határidő előtt el fog készülni. Most már csak az kell, hogy a kormány fejezze be a kisstílű játszmázást, és fizesse ki a megígért 6 milliárd forintot a Lánchíd felújítására. Mert az ország és a város büszkesége többet érdemel ennél a kicsinyességnél.”

***

Nyitókép:Kisbenedek Attila/AFP