„Mikor Caesar Észak-Afrika ellen indult, magával vitt egy gyengeelméjű embert, aki a neves Zámai győző, Scipio Africanus családjának tagja volt, ugyanis az volt a közvélekedés, hogy e család tagjai nem szenvedhetnek vereséget Afrikában. Caesar megnyerte ezt a csatát és Cato – az ellenség egyik vezére – a kardjába dőlt, miközben azt mondta: »Nem hagyom meg Caesarnak azt az esélyt, hogy megkegyelmezzen nekem azért, amit ő követett el.« Sajnos igaza volt.

Így történt most is. Micron elnök kivezényelte a katonaságot a migránslázadás ellen, miközben ő engedte be a bevándorlókat. Illetve ez sajnos nem teljesen igaz, mert az előző vezetés is ludas ebben, hiszen a muzulmánok beengedése már azoknak is szokásává vált. Sőt, ha kritizálni mered a migránsokat, akkor a kommentet haladéktalanul bejelentik, majd törlik, a fiókot percek alatt megszüntetik, a rendőrség nyomban rámozdul az esetre, és egyik nap egy rakás kommandós fogja a veszélyes gondolatbűnözőt kirángatni az ágyából, majd a bíróságra citálják, általában egy feminista bírónő elé, aki a változatosság kedvéért ugyancsak lenácizza, és minimum pénzbírságot vagy felfüggesztett börtönbüntetést sóz rá, ha éppen nem letöltendőt. Így néz ki a szólásszabadság Frankhonban.

A franciáknál ez szokás, hogy folytonosan küzdjenek, amúgy teljesen reménytelenül. Kezdődött a Điện Biên Phủ-i csatával, amelyben a franciák szégyenletes vereséget szenvedtek és megalázottan sompolyogtak el. Súlyos égés volt, az kétségtelen, a francia parancsnok – De Castries ezredes – elkeseredésében öngyilkosságba menekült. Az így létrejött 1954-es Genfi Megállapodások az országot a 17 szélességi fok mentén párhuzamban osztották fel, és északon egy kommunista államot és egy déli demokratikus államot hoztak létre. Az ebből a két rendszerből eredő konfliktus végül a vietnámi háborúvá nőtte ki magát; ezt aztán az amerikaiak folytatták hasonló sikerrel. Ami a saigoni meneküléshez vezetett. Futott, ki merre látott, de ez már egy másik történet.”

