Borult a művészettörténeti kánon: magyar kutató leplezte le a Mona Lisa középkori titkát

A kutató szerint nemcsak a Louvre-ban őrzött festmény, hanem a különböző változatok – köztük a Prado-beli verzió és a „Meztelen Mona Lisa” – is ugyanerről a pontról ábrázolják a tájat. A domborzati viszonyok, a vízfelületek és a hegyek elhelyezkedése olyan fokú egyezést mutat, amely szerinte nem lehet véletlen.

Ez azért kulcsfontosságú, mert Leonardo da Vinci csak milánói tartózkodása idején járhatott rendszeresen ezen a vidéken, Ludovico Sforza udvarában.

Korábbi datálás, új kérdések

Ha a helyszín stimmel, akkor az időpont is borul: a Mona Lisa ezek szerint már az 1490-es években készülhetett. Ez radikálisan szembemegy azzal a nézettel, amely szerint a festmény 1503 és 1506 között született.

A korábbi keletkezés viszont egy másik, még érzékenyebb kérdést is felvet: ha nem Firenzében készült, akkor vajon ki a modell?