mona lisa firenzében magyar kutató leonardo da vinci spielmann gábor

Borult a művészettörténeti kánon: magyar kutató leplezte le a Mona Lisa középkori titkát

2026. március 25. 13:33

Ha Spielmann Gábor állításai akár csak részben is megállják a helyüket, akkor a művészettörténet egyik legismertebb festményéről alkotott képünk alapjaiban változhat meg.

2026. március 25. 13:33
Újabb, a fősodratú művészettörténetet alapjaiban megkérdőjelező felfedezéssel állt elő egy magyar kutató: a világhírű Mona Lisa keletkezésének helyszíne és ideje is más lehet, mint amit évtizedek óta tanítanak – számolt be az Index.

A független kutató, Spielmann Gábor szerint Leonardo da Vinci ikonikus alkotása nem Firenzében, és nem az 1500-as évek elején készült, hanem jóval korábban, a mester első milánói korszakában. Ez önmagában is komoly kihívás a bevett narratívának – de a következmények itt nem állnak meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Egy loggia, amely mindent megváltoztathat

A kutatás kulcsa a festmény háttere. Spielmann nem csupán nagyjából azonosította a tájat, hanem egészen pontosan meghatározta azt a helyszínt, ahol a kép készülhetett: egy észak-itáliai templom, a Rocchetta di Airuno szentélyének loggiája, Lombardiában.

A kutató szerint nemcsak a Louvre-ban őrzött festmény, hanem a különböző változatok – köztük a Prado-beli verzió és a „Meztelen Mona Lisa” – is ugyanerről a pontról ábrázolják a tájat. A domborzati viszonyok, a vízfelületek és a hegyek elhelyezkedése olyan fokú egyezést mutat, amely szerinte nem lehet véletlen.

Ez azért kulcsfontosságú, mert Leonardo da Vinci csak milánói tartózkodása idején járhatott rendszeresen ezen a vidéken, Ludovico Sforza udvarában.

Korábbi datálás, új kérdések

Ha a helyszín stimmel, akkor az időpont is borul: a Mona Lisa ezek szerint már az 1490-es években készülhetett. Ez radikálisan szembemegy azzal a nézettel, amely szerint a festmény 1503 és 1506 között született.

A korábbi keletkezés viszont egy másik, még érzékenyebb kérdést is felvet: ha nem Firenzében készült, akkor vajon ki a modell?

Nem Lisa del Giocondo?

A hagyományos álláspont szerint a képen Lisa del Giocondo látható. Csakhogy ez az azonosítás eleve későbbi forrásokra, elsősorban Giorgio Vasari beszámolóira épül.

Spielmann kutatása viszont azt sugallja: ha a festmény nem Firenzében készült, akkor ez az azonosítás meglehetősen ingatag lábakon áll.

Egy hercegi szerető portréja?

A kutató szerint jóval valószínűbb, hogy a modell Ludovico Sforza környezetéből került ki. Felmerül például egy Lucrezia nevű udvarhölgy alakja, aki a herceg szeretője volt, és gyermeket is szült neki.

Egy korábbi műszeres vizsgálat arra is utal, hogy a képen látható nő várandós lehetett – a fátyol viselete ugyanis erre utalt a korban. Ez a részlet szintén nehezen illeszthető a firenzei polgárasszonyról szóló történetbe.

Személyesebb, mint gondolnánk?

A legmerészebb felvetés azonban ennél is tovább megy. Spielmann szerint nem zárható ki, hogy a festmény részben személyes indíttatásból született, és kapcsolatban állhatott Leonardo édesanyjával, Caterinával.

A művész és anyja viszonya bonyolult volt, és több kutató – köztük Sigmund Freud – is felvetette már, hogy a Mona Lisa egyfajta emlékkép, idealizált portré lehet. Ha ez igaz, az magyarázatot adhat arra is, miért nem vált meg soha a festménytől, és miért vitte magával élete végéig.

Két mestermű, egy táj

A történet külön érdekessége, hogy a kutató korábban Az utolsó vacsora hátterének azonosításával is előállt. Állítása szerint a két ikonikus mű helyszíne földrajzilag is közel van egymáshoz – mindössze néhány kilométer választja el őket Lombardiában.

Ez a párhuzam tovább erősíti azt az elképzelést, hogy Leonardo alkotói korszakai és inspirációi jóval szorosabban kötődtek az észak-itáliai tájhoz, mint azt eddig feltételezték.

A felfedezés egyelőre vitákat gerjeszt, és a szakma reakciója még formálódik. Egy azonban biztos: ha a magyar kutató állításai akár csak részben is megállják a helyüket, akkor a művészettörténet egyik legismertebb festményéről alkotott képünk alapjaiban változhat meg.

Nyitókép: Wikipédia

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. március 25. 15:16
hát bizony a holt tudást felhalmozóknak ez nagy tragédia - de az örökké valóság szempontjából egy bolhafing az életünkre gyakorolt hatása pedig NULLA - persze kurva jó, hogy ilyenért is fizetnek de gyanítom, hogy ha a MI-nek "odaadod" a képeket ugyanezt állapította volna meg
Ergit
•••
2026. március 25. 15:07 Szerkesztve
Sajnos megint kimaradt a nagy felfedezés, hogy Mona Lisa a boldog nő jelképe. Nyugodt, az életével elégedett nő, ezért játszik mosoly az ajkán. Hogy miért nehéz ezt felismerni, a boldogságot Mona Lisa arcán? Mert az emberek legtöbbje nem ismeri ezt az állapotot, tehát alig találkozik valaki ilyen nővel... Ráadásul a boldogságot összetévesztik az örömmel, az örömöt a vidámsággal...
Syr Wullam
2026. március 25. 14:56
Szóval fátylat visel, mert várandós, de egyébként a festő anyja. Vele lenne várandós? 🤔 A távolban meg felsír Spielmann távoli rokona, Dr. Freud. 😏
nemecsek-3
2026. március 25. 14:04
Én meg ML állítólagos különleges mosolyát fejtettem meg
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!