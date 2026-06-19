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labdarúgás foci vb 2026 világbajnokság Kovács István játékvezető Pierluigi Collina

Kovács István vezeti a vb-k történetének ezredik meccsét

2026. június 19. 12:07

Kovács István vezeti az ezredik mérkőzést a világbajnokságok történetében. Pierluigi Collina bemutatta azt a speciális mezt, amelyet visel majd.

2026. június 19. 12:07
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A nagykárolyi születésű Kovács István vezeti a labdarúgó-világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését, a Japán–Tunézia találkozót – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Foci vb 2026: Kovács vezeti a japánok következő mérkőzését
Foci vb 2026: Kovács vezeti a japánok következő mérkőzését (Fotó: Aric Becker/AFP)

Újabb mérföldkő ez a 41 éves játékvezető karrierjében, aki két éve az Európa-liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét vezette.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a közösségi médiában osztott meg egy videót, amelyben a játékvezetők főnöke, az olasz Pierluigi Collina előbb bemutatja azt a speciális mezt, amelyet az összecsapáson közreműködők viselnek majd – aranyozott csíkokkal és egy külön logóval, amely erre a különleges vb-meccsre hívja fel a figyelmet –, ezt követően pedig átadta azt Kovács Istvánnak.

Foci vb 2026: az F-csoport egyik meccsén láthatjuk Kovácsot

A Tunézia–Japán találkozót – közép-európai idő szerint – vasárnap reggel 6 órakor rendezik meg, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Az F-csoportban Svédország három ponttal az első, őt az egymással döntetlent játszó Japán és Hollandia követi, míg Tunézia nulla pontos.

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Nyitókép: Lluis Gene/AFP, archív

 

Összesen 1 komment

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mzsi70
2026. június 19. 12:41
A legjobb magyar-reklám lenne, ha bárki is tudná rajtunk kívül, hogy a bíró magyar és nem román...
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