Kovács István vezeti a vb-k történetének ezredik meccsét

A japánok ismét kitakarították a stadiont – elmondták, miért teszik (VIDEÓ)
Azt is megmutatjuk, hogy az egyenlítő találatuk után mekkora ünneplés vette kezdetét a világ legforgalmasabb gyalogos-átkelőhelyén Tokióban.
Kovács István vezeti az ezredik mérkőzést a világbajnokságok történetében. Pierluigi Collina bemutatta azt a speciális mezt, amelyet visel majd.
A nagykárolyi születésű Kovács István vezeti a labdarúgó-világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését, a Japán–Tunézia találkozót – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
Újabb mérföldkő ez a 41 éves játékvezető karrierjében, aki két éve az Európa-liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét vezette.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a közösségi médiában osztott meg egy videót, amelyben a játékvezetők főnöke, az olasz Pierluigi Collina előbb bemutatja azt a speciális mezt, amelyet az összecsapáson közreműködők viselnek majd – aranyozott csíkokkal és egy külön logóval, amely erre a különleges vb-meccsre hívja fel a figyelmet –, ezt követően pedig átadta azt Kovács Istvánnak.
A Tunézia–Japán találkozót – közép-európai idő szerint – vasárnap reggel 6 órakor rendezik meg, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.
Az F-csoportban Svédország három ponttal az első, őt az egymással döntetlent játszó Japán és Hollandia követi, míg Tunézia nulla pontos.
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Azt is megmutatjuk, hogy az egyenlítő találatuk után mekkora ünneplés vette kezdetét a világ legforgalmasabb gyalogos-átkelőhelyén Tokióban.
Nyitókép: Lluis Gene/AFP, archív