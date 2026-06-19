Kovács István vezeti a vb-k történetének ezredik meccsét

A nagykárolyi születésű Kovács István vezeti a labdarúgó-világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését, a Japán–Tunézia találkozót – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Foci vb 2026: Kovács vezeti a japánok következő mérkőzését (Fotó: Aric Becker/AFP)

Újabb mérföldkő ez a 41 éves játékvezető karrierjében, aki két éve az Európa-liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét vezette.