Szoboszlaiék úgy kicsinálták a Liverpool nagy igazolását, hogy már keresik a helyettesét

Nehéz lenne egyértelműen meghatározni az idei Liverpool legfájóbb Achilles-sarkát, de az biztos, hogy a jobb oldali szélső védő-poszt előkelő helyen szerepel a terjedelmes problémalistán. Annyi legalábbis bizonyos, hogy ezen a pozíción ütközött ki az egyik a leglátványosabban az elbaltázott nyári transzferpolitika, s hogy az olyan távozó kulcsembereket, mint amilyen Trent Alexander-Arnold (vagy elöl Luis Díaz), egyáltalán nem sikerült minőségben pótolnia a klubvezetésnek – ennek nyomán számos alkalommal Szoboszlai Dominiknak kellett tüzet oltania.

Jellemző életkép: Szoboszlai Dominik vigasztalja a meccs közben megsérülő Jeremie Frimpongot, akit számos alkalommal kellett helyettesítenie (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Szoboszlai és Jones még beugróként is jobb teljesítményt nyújtott

A témával mi is számos alkalommal foglalkoztunk, már csak annak kapcsán is, hogy az alulteljesítő és/vagy sérült jobbhátvédek helyére rendre Szoboszlainak, vagy valamelyik középpályástársának kellett beugrania kényszerből. A legnagyobb csalódás egyértelműen az a Jeremie Frimpong, akit a nyáron hatalmas reményekkel szerződtettek a Real Madridhoz távozó Alexander-Arnold helyére, ám egyáltalán nem tudott az angol világklasszis nehéz örökébe lépni. Miként a Football Insider is rámutat,