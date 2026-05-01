Curtis Jones Arne Slot Jeremie Frimpong jobbhátvéd Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlaiék úgy kicsinálták a Liverpool nagy igazolását, hogy már keresik a helyettesét

2026. május 01. 14:18

Méltó örökös helyett egyelőre komoly mellényúlásnak tűnik a nyáron Trent Alexander-Arnold utódjaként szerződtetett Jeremie Frimpong. A holland a liverpooli edzői stábot sem tudta meggyőzni, Angliában amondóak, Szoboszlai Dominik és Curtis Jones még poszton kívüli beugróként is jobb teljesítményt nyújtott nála.

Nehéz lenne egyértelműen meghatározni az idei Liverpool legfájóbb Achilles-sarkát, de az biztos, hogy a jobb oldali szélső védő-poszt előkelő helyen szerepel a terjedelmes problémalistán. Annyi legalábbis bizonyos, hogy ezen a pozíción ütközött ki az egyik a leglátványosabban az elbaltázott nyári transzferpolitika, s hogy az olyan távozó kulcsembereket, mint amilyen Trent Alexander-Arnold (vagy elöl Luis Díaz), egyáltalán nem sikerült minőségben pótolnia a klubvezetésnek – ennek nyomán számos alkalommal Szoboszlai Dominiknak kellett tüzet oltania.

Szoboszlai Dominik, Jeremie Frimpong
Jellemző életkép: Szoboszlai Dominik vigasztalja a meccs közben megsérülő Jeremie Frimpongot, akit számos alkalommal kellett helyettesítenie (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Szoboszlai és Jones még beugróként is jobb teljesítményt nyújtott

A témával mi is számos alkalommal foglalkoztunk, már csak annak kapcsán is, hogy az alulteljesítő és/vagy sérült jobbhátvédek helyére rendre Szoboszlainak, vagy valamelyik középpályástársának kellett beugrania kényszerből. A legnagyobb csalódás egyértelműen az a Jeremie Frimpong, akit a nyáron hatalmas reményekkel szerződtettek a Real Madridhoz távozó Alexander-Arnold helyére, ám egyáltalán nem tudott az angol világklasszis nehéz örökébe lépni. Miként a Football Insider is rámutat, 

az egyébként kiváló képességekkel bíró holland azon ritka alkalmakkor is inkonzisztens teljesítményt nyújtott, amikor éppen játékra alkalmas állapotban volt – megjegyzik, az eredetileg középpályás Szoboszlai és Curtis Jones kényszermegoldásként is kiegyensúlyozottabb produkciót tett le a pályára –, így összességében egyáltalán nem győzte meg Arne Slot vezetőedzőt és a stábot.

Egyikük már a nyáron távozna

A portál szerint így a Liverpool már az előttünk álló transzferidőszakban új szárnyvédő után nézhet, hiszen a többnyire megbízható teljesítményt nyújtó Conor Bradleyről nem először bizonyosodik be, hogy roppant sérülékeny (jelenleg is hosszú rehabilitációját tölti nagyon súlyos térdsérülése után), Szoboszlai és Jones közül pedig huzamosabb ideig egyikük sem szeret ezen a muszáj-poszton szerepelni – nem beszélve arról, hogy a csapatnak is egészen máshol lenne rájuk szüksége. A legfrissebb hírek szerint már így is ott tartunk, hogy a saját nevelésű Jones annyira elégedetlen a helyzetével, s az eredeti helyén, a középpályán kapott kevés játéklehetőséggel, hogy 

az idény végén távozni akar a Vörösöktől, az aston villa és az olasz internazionale pedig tárt karokkal várná.

Ráadásul egyelőre Szoboszlai helyzete sem rendeződött, hiszen a szerződéshosszabbítási tárgyalások váratlanul elhúzódnak, a magyar középpályás pedig nemrég ismét megerősítette, hogy nincs érdemi előrelépés az ügyében.

Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

