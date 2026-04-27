Brutális tömegverekedés: elszabadult a pokol a pályán egy őrült miatt (VIDEÓ)

Meglepő helyre került az El Clásico, a Barcelona–Real Madrid miatt beáldoztak egy népszerű tv-műsort
A rangadó miatt leveszik a képernyőről.
Pokoli őrületbe torkollott a spanyol másodosztály kiesési rangadója. A Real Zaragoza argentin kapusa, Esteban Andrada nekifutásból ütötte ki az Huesca játékosát.
A spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályában igazi kiesési rangadót rendeztek a hétvégén: a 19. helyen álló Huesca a 21. Real Zaragoza gárdáját fogadta. A 22 csapatos La Liga2-ből az utolsó négy együttes búcsúzik, úgyhogy mindkét gárda komoly veszélyben érezheti magát. Ezért is szabadulhattak el annyira az indulatok az 1–0-s hazai győzelemmel véget ért találkozó után – szúrta ki az Origo.
Ezt is ajánljuk a témában
Bár a hosszabbítás csak 6 perc lett volna eredetileg, már a 98. percben járt a találkozó, amikor az Huesca még szabadrúgást kapott a félpályánál, ezt viszont a Zaragoza kapusa, az argentin Esteban Andrada nem annyira tolerálta. A hazaiak csapatkapitánya, Jorge Pulido is megérkezett, akit a kapus két kézzel lökött el. Nyilván a spanyol középpályást sem kellett félteni, hatalmasat esett rendesen rájátszva az esetre.
Végül Andrada piros lapot kapott, de ekkor Pulido már régen talpon volt.
Az argentin pedig utána rohant és futtából bevitt neki egy hatalmas jobbhorgot – ekkor a spanyol már nem azért esett nagyot, mert színészkedett volna.
Érdemes megnézni videón az esetet, mert ilyet aztán tényleg nem nagyon látni futballpályán, inkább csak a kötelek között a ringben.
Ezek után természetesen elszabadult a pokol a pályán, és Andradán kívül még két másik játékos is piros lapot kapott.
Nyitókép: facebook.com/cruyffistahu képernyőfotó