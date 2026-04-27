Real Zaragoza Huesca La Liga 2

Brutális tömegverekedés: elszabadult a pokol a pályán egy őrült miatt (VIDEÓ)

2026. április 27. 11:27

Pokoli őrületbe torkollott a spanyol másodosztály kiesési rangadója. A Real Zaragoza argentin kapusa, Esteban Andrada nekifutásból ütötte ki az Huesca játékosát.

A spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályában igazi kiesési rangadót rendeztek a hétvégén: a 19. helyen álló Huesca a 21. Real Zaragoza gárdáját fogadta. A 22 csapatos La Liga2-ből az utolsó négy együttes búcsúzik, úgyhogy mindkét gárda komoly veszélyben érezheti magát. Ezért is szabadulhattak el annyira az indulatok az 1–0-s hazai győzelemmel véget ért találkozó után – szúrta ki az Origo.

Zaragoza
A Zaragoza kapusa kiütötte ellenfelét. Fotó: facebook.com/cruyffistahu képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

Bár a hosszabbítás csak 6 perc lett volna eredetileg, már a 98. percben járt a találkozó, amikor az Huesca még szabadrúgást kapott a félpályánál, ezt viszont a Zaragoza kapusa, az argentin Esteban Andrada nem annyira tolerálta. A hazaiak csapatkapitánya, Jorge Pulido is megérkezett, akit a kapus két kézzel lökött el. Nyilván a spanyol középpályást sem kellett félteni, hatalmasat esett rendesen rájátszva az esetre.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Zaragoza kapusának elgurult a gyógyszere

Végül Andrada piros lapot kapott, de ekkor Pulido már régen talpon volt. 

Az argentin pedig utána rohant és futtából bevitt neki egy hatalmas jobbhorgot – ekkor a spanyol már nem azért esett nagyot, mert színészkedett volna.

Érdemes megnézni videón az esetet, mert ilyet aztán tényleg nem nagyon látni futballpályán, inkább csak a kötelek között a ringben.

Ezek után természetesen elszabadult a pokol a pályán, és Andradán kívül még két másik játékos is piros lapot kapott.

Nyitókép: facebook.com/cruyffistahu képernyőfotó

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
backsplash
2026. április 27. 12:50
Ezeknek a szurtosképűeknek mindig elborul az agya.
massivement5
2026. április 27. 12:50
Fodbal-kultúra. A fodbal itt fosztóképző. (Magyarországon még prolibb az egész, ráadásul közpénzből...) Persze, miért nem látunk ilyet az MTA-ban?
grenki-2
2026. április 27. 11:44
Jól elborult az agya 😆
zakar zoltán béla
2026. április 27. 11:35
Új magyar világ?
