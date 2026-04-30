Szenzációs találat Magyarországon: a németek meghajoltak előtte, az európai szövetségnél elaléltak (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hétgólos vereséget szenvedett a Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán a Magdeburgtól a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén, így hatalmas bravúr kell a magyar együttestől, hogy a jövő héten ledolgozza hátrányát Németországban. Az európai szövetségnél (EHF) ez volt a hét mérkőzése és a lefújás után a vendégek jobbátlövőjét, a 10 próbálkozásából 7 gólt szerző Albin Lagergrent választották meg a meccs legjobbjának. A svéd játékos tényleg ellenállhatatlanul kézilabdázott, mégsem fűződtek a nevéhez olyan szenzációs találatok, mint Borut Mackovsekéhez.

Szeged–Magdeburg: az EHF szerint a csongrádi vármegyeszékhelyen lőtték az év gólját / Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A Szeged lőtte az év gólját?

A szegediek 33 éves szlovén balátlövője a legnehezebb pillanatban vette hátára együttesét, 7/8-as lövési mutatója pedig azt jelenti, hogy több mint 87 százalékos hatékonysággal használta ki a helyzeteit. Mackovsek egy alkalommal estében, máskor pedig kínai figurából volt eredményes – főleg előbbi volt igazi világklasszis megoldás. Az EHF közösségi oldala szerint