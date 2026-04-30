Borut Mackovsek negyeddöntő Bajnokok Ligája Szeged férfi kézilabda Magdeburg

Szenzációs találat Magyarországon: a németek meghajoltak előtte, az európai szövetségnél elaléltak (VIDEÓ)

2026. április 30. 08:15

Az EHF szerint Borut Mackovsek az év gólját szerezhette a német Magdeburg elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő odavágóján. A Szeged szlovén kézilabdázója estében, a kapunak háttal talált be.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hétgólos vereséget szenvedett a Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán a Magdeburgtól a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén, így hatalmas bravúr kell a magyar együttestől, hogy a jövő héten ledolgozza hátrányát Németországban. Az európai szövetségnél (EHF) ez volt a hét mérkőzése és a lefújás után a vendégek jobbátlövőjét, a 10 próbálkozásából 7 gólt szerző Albin Lagergrent választották meg a meccs legjobbjának. A svéd játékos tényleg ellenállhatatlanul kézilabdázott, mégsem fűződtek a nevéhez olyan szenzációs találatok, mint Borut Mackovsekéhez.

Szeged, Magdeburg, Borut Mackovsek, EHF
Szeged–Magdeburg: az EHF szerint a csongrádi vármegyeszékhelyen lőtték az év gólját / Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A Szeged lőtte az év gólját?

A szegediek 33 éves szlovén balátlövője a legnehezebb pillanatban vette hátára együttesét, 7/8-as lövési mutatója pedig azt jelenti, hogy több mint 87 százalékos hatékonysággal használta ki a helyzeteit. Mackovsek egy alkalommal estében, máskor pedig kínai figurából volt eredményes – főleg előbbi volt igazi világklasszis megoldás. Az EHF közösségi oldala szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

ez volt az év gólja.

 

A szurkolók közül valaki odáig ment, hogy 

ez a legszebb gól, amit valaha látott,

míg egy másik úgy véli, hogy inkább csak egy sima svédcsavar volt. 

A felek hetedszer találkoztak egymással, egy szegedi siker mellett hatodszor győzött a Magdeburg, ennek alapján a jövő heti visszavágó formalitásnak tűnik. A hazaiak veterán kapusa, Mikler Roland szerint csoda kell Németországban, hogy a magyar ezüstérmes életben tartsa BL-reményeit. 

A német sajtó közben arról ír, hogy

  • a Szeged méltó ellenfele volt a Magdeburgnak, jó periódusokkal, de
  • utóbbi tapasztalatban, döntéshozatalban és koncentrációban is magasabb szinten jár nála, és
  • ez különösen idegenben, kiélezett helyzetben döntő tényező az elitsorozatban.

Úgy ítélik meg, hogy a németek nem estek szét a második félidő eleji gólcsend alatt, türelmesen kivárták a fordulópontot, majd a hajrában egyértelműen fölénybe kerültek riválisuknál. Nehéz vitatkozni ezekkel a megállapításokkal...

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: pickhandball.hu

