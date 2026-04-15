Puskás Akadémia Robbie Keane FTC

„Egész egyszerűen nem tudom berakni a kezdőbe” – Robbie Keane az egyik ferencvárosi játékosáról

2026. április 15. 09:56

A Puskás ellen kiküzdött siker is érdekes tanulságokkal szolgált a Fradi mestere számára. Robbie Keane szerint az FTC dolga szörnyen nehéz.

2026. április 15. 09:56
Érdekes közjáték után hátrányból fordítva győzte le a bajnoki címvédő Ferencváros a Puskás Akadémiát kedd este az NB I korábbról elhalasztott bajnoki találkozóján. A lefújást követően az FTC vezetőedzője, Robbie Keane csapata kezdését kritizálta, tartását dicsérte, hozzátéve, a bajnokság ezen szakaszában már csak a három pont számít.

Robbie Keane
Robbie Keane végig űzte-hajtotta csapatát a Puskás ellen is (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

A legutóbb a Celtic kispadjával (ismét) szóba hozott ír szakember mérkőzés végi nyilatkozatában jelzésértékkel megemlített még két dolgot. 

Az egyik, hogy az ellenfél a mérkőzés első 9-10 percében összesen kilenc szabálytalanságot követett el, a másik pedig ismét a csapatösszeállítás miatti nehézségekkel volt kapcsolatos.  

Callum O'Dowda ezúttal is a legmagasabb szintet hozta, mégis, rengetegszer nem tudom a kezdőbe rakni bizonyos dolgok miatt – ahhoz, hogy ma betegyem, számos változtatást kellett eszközölnünk, ami őrület, de ez van"  

– vonta meg a vállát szinte már rezignáltan Robbie Keane, aki egész idényben számtalan alkalommal füstölgött az MLSZ magyarszabálya miatt, gyakorlatilag minden játékhéten előhozakodik vele

A zöld-fehérek a győzelemmel pontszámban beérték, s eggyel több sikerüknek köszönhetően meg is előzték az eddigi éllovas ETO-t, amellyel vasárnap bajnoki döntőnek beillő csúcsrangadót vívnak Győrben. Ezzel kapcsolatban Keane úgy fogalmazott: jelenleg csak ez az összecsapás jár a fejükben: 

Nagyon nehéz és fárasztó szezonunk van, ha megnyerjük a bajnokságot, akkor ez lesz az egyik legnagyobb teljesítmény, amit valaha elértem.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

