Magyar Péter közölte: nem költözik kormányzati rezidenciába

Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke egy szerda reggeli bejegyzésében arról írt, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Škoda SUPERB-t használja a jövőben is.

De azt is jelezte, hogy nem költözik a kormányzati rezidenciába. „Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak” – olvasható a Facebook-posztban.