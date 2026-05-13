Magyar Péter közölte: nem költözik kormányzati rezidenciába

Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia
Hol marad a vízió, és mi lesz a nagy ígéretek teljesítésével? Kovács András írása.
A miniszterelnök ha akarna, sem tudna oda beköltözni, ugyanis nem létezik ilyen, a mindenkori magyar kormányfő számára kijelölt szolgálati rezidencia.
Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke egy szerda reggeli bejegyzésében arról írt, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Škoda SUPERB-t használja a jövőben is.
De azt is jelezte, hogy nem költözik a kormányzati rezidenciába. „Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak” – olvasható a Facebook-posztban.
A második kijelentés azonban sántít, mivel
nem létezik olyan, hogy kormányzati rezidencia.
Rezidenciája az államfőnek van, melyet még Novák Katalin korábbi köztársasági elnök újítatott fel.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala