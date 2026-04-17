Arne Slot Konsztandinosz Cimikasz Liverpool Kerkez Milos

Budapest után Liverpoolban erősödhet tovább a görög-magyar barátság

2026. április 17. 21:22

Kosztasz Cimikasz a nyáron visszatérhet a Liverpoolhoz. Ő lehet a következő idényben Kerkez Milos poszttársa.

null

Arne Slot, a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője az Everton elleni városi derbit felvezető sajtótájékoztatón elejtett egy olyan mondatot, hogy Andy Robertson távozása után Kosztasz Cimikasz a nyáron visszatér a klubhoz, és a következő idényben ő lehet Kerkez Milos poszttársa.

A 29 esztendős görög balhátvédet a magyar válogatott játékos szerződtetése után a mostani idény elején adta kölcsön a Mersey-parti együttes a Romának, amelyben eddig 24 tétmeccsen lépett pályára, és a Transfermarktnál szűk egy év alatt tízmillió eurót csökkent az értéke (18-ról 8 millióra).

Most azonban úgy tűnik, hogy a Kerkezzel és Szoboszlai Dominikkel is baráti viszonyt ápoló, a klubbal 2027-ig szerződésben álló Cimikasz új esélyt kap a Liverpoolnál.

Változásokra lesz szükség Robbo (Robertson) és Mo (Szalah) távozásával. Azt is tudjuk, hogy Kosztasz Cimikasz visszatér. A jövő fényesnek tűnik számunkra. Nem számokban gondolkodom, ami az új játékosokat illeti, inkább posztokban. Meglátjuk, mi történik a nyáron

– mondta Slot, aki szerint 

  • a skót balhátvéden 
  • és az egyiptomi támadón 

kívül más futballista a jelenlegi szezon végén nem hagyja el a Vörösöket, bár azt megemlítette, hogy a lejáró szerződésű Ibrahima Konatéról egyelőre nem lehet tudni, hogy megy vagy marad.

A Liverpool vasárnap 15 órától (Tv: Spíler1) vív városi rangadót a tőle csupán öt ponttal elmaradó, a tabellán jelenleg nyolcadik Evertonnal. A felek szeptemberi mérkőzésén az Anfielden a bajnoki címvédő nyert 2–1-re, de az akkor gólt szerző Hugo Ekitike súlyos sérülése miatt most biztosan nem léphet pályára.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

 

