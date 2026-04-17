Budapest után Liverpoolban erősödhet tovább a görög-magyar barátság

Arne Slot, a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője az Everton elleni városi derbit felvezető sajtótájékoztatón elejtett egy olyan mondatot, hogy Andy Robertson távozása után Kosztasz Cimikasz a nyáron visszatér a klubhoz, és a következő idényben ő lehet Kerkez Milos poszttársa.

A 29 esztendős görög balhátvédet a magyar válogatott játékos szerződtetése után a mostani idény elején adta kölcsön a Mersey-parti együttes a Romának, amelyben eddig 24 tétmeccsen lépett pályára, és a Transfermarktnál szűk egy év alatt tízmillió eurót csökkent az értéke (18-ról 8 millióra).