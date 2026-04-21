labdarúgás FC Midtjylland Ferencváros Dánia Midtjylland

Már a sportolók sincsenek biztonságban: megkéselték a Fradi ellenfelének a játékosát

2026. április 21. 19:56

Alamara Djabit késeléses támadás érte. A fiatal játékost már kétszer is meg kellett műteni.

Késeléses támadás érte Alamara Djabit, a dán Midtjylland labdarúgócsapatának 19 éves játékosát, akit kétszer meg kellett operálni és kómában volt, mielőtt stabilizálódott az állapota – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Megkéselték a fiatal játékost Dániában (Fotó: instagram.com/alamaradjabi95)

A klub közlése szerint a fiatal futballista életveszélyben volt a hétvégi, herningi eset után, de most már tudatánál van.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Az FC Midtjylland folyamatos együttműködésben van a hatóságokkal, és minden támogatást megad Alamara Djabinak és családjának” – áll az egyesület közleményében.

Az ügy hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket.

A bissau-guineai származású Djabi 2023-ban szerződött a Midtjyllandhoz, majd egy évre kölcsönadták a portugál harmadik ligás CD Mafrának. A dánok első csapatában még nem lépett pályára, eddig az utánpótlásban kapott lehetőséget.

A fiatal játékos nemrég a Fradi ellen bizonyíthatott

A Midtjylland egyébként a Ferencvároshoz hasonlóan továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából, ám a nyolcaddöntőben az angol Nottingham Foresttel szemben búcsúzott. Bár a magyar csapattal a sorozatban nem találkozott, felkészülési meccset vívott vele, január 15-én 1–1-es döntetlenre végeztek, az FTC a 90. percben egyenlített. A mérkőzésen Djabi csereként pályára lépett, és sárga lapot kapott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: instagram.com/alamaradjabi95

Ezt is ajánljuk a témában

 

