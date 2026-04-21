Már a sportolók sincsenek biztonságban: megkéselték a Fradi ellenfelének a játékosát

Késeléses támadás érte Alamara Djabit, a dán Midtjylland labdarúgócsapatának 19 éves játékosát, akit kétszer meg kellett operálni és kómában volt, mielőtt stabilizálódott az állapota – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Megkéselték a fiatal játékost Dániában (Fotó: instagram.com/alamaradjabi95)

A klub közlése szerint a fiatal futballista életveszélyben volt a hétvégi, herningi eset után, de most már tudatánál van.