Súlyos döntést hozott a Fradi kapusa Portugáliában, nem számolt a következményekkel

Ez egy másik Fradi és egy másik Braga volt: a portugálok kiütéssel fordítottak, és továbbjutottak
Esélye sem volt a magyar csapatnak.
A rutinos hálóőr sérülten állt a kapuban a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóján. Gróf Dávid most hetekre kidőlt.
Rendkívül balszerencsésen alakult a Ferencváros labdarúgócsapatának Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntője. A hazai pályán szerzett kétgólos előny nem volt elég a portugáliai visszavágón, bő félóra alatt megfordította az összetett állását a hazai együttes. A csapat helyzetét súlyosbítja, hogy a Fradi kapusa, Gróf Dávid súlyos sérülése ellenére végigvédte a találkozót, így most többhetes kihagyásra kényszerül.
Sokaknak feltűnt, hogy a Braga elleni visszavágón már az első félidőben elment melegíteni a zöld-fehérek cserekapusa, Varga Ádám, ám végül nem került sor a váltásra. Később kiderült ennek az oka is: Gróf egy Rodrigo Zalazar-belépőt követően megsérült a meccs elején, ám végül saját döntéséből végigvédte a találkozót – írta a goal.com.
A lefújás után elvégzett vizsgálatok alapján felállított diagnózis szerint szalagszakadást szenvedett, így most hetekre kidőlt.
A vasárnapi Fradi Zónában Gróf elárulta, a lába rögtön a lefújás után feldagadt, később pedig azt állapította meg az MRI-vizsgálat, hogy a jobb lábában szalagszakadás történt. A veterán kapus hangsúlyozta, mindent megtesz a mihamarabbi visszatérésért, de 36 évesen a regeneráció már hosszabb időt vehet igénybe.
A labdarúgó NB I 27. fordulójának zárómeccsén a bajnoki címvédőnek meg kellett elégednie Kisvárdán az egy ponttal.
Vasárnap Kisvárdán már ismét a csapatkapitány, Dibusz Dénes állt a gólvonal előtt az NB I-ben, akihez hasonlóan a sérült kolléga is csalódottan értékelt az idegenbeli döntetlent követően.
„Attól tartottam, hogy ha egy lepattanó labdánál nem vagyunk ott, elveszítjük a párharcokat, akkor bajban lehetünk. A gólt is pont ilyen szituációból kaptuk, elsült a srác lába.
Ha meg is nyerjük az első játékrészt, ott még nincs vége a meccsnek, ugyanúgy koncentrálni kell, feszesnek kell lennünk. Itt ma a koncentráció hiányzott egy picit”
– fogalmazott Gróf a vasárnapi bajnoki lefújását követően.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
