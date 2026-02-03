Ennyibe kerül a Szoboszlai-hatás Ausztriában – felvidéki klub aratja le a babérokat

Szoboszlai Dominik korábbi együttese, a Red Bull Salzburg labdarúgócsapata megszerezte Redzic Damir játékjogát a dunaszerdahelyi DAC-tól – számolt be a Csakfoci a Sky Austria értesülésére hivatkozva.

A 22 éves Pécsen született magyar válogatott szélső – aki tavaly novemberben az írek elleni hazai világbajnoki selejtezőn debütált csereként – négy és fél évre írt alá az osztrák klubnál, a vételár pedig nagyjából 4,75 millió euró, teljesítményhez kötött bónuszokkal együtt. Az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokat hétfőre tűzték ki, ezt követően válik hivatalossá az üzlet – idézte az osztrákokat a Csakfoci.