Ennyibe kerül a Szoboszlai-hatás Ausztriában – felvidéki klub aratja le a babérokat

A hírek szerint nagy üzletet csinált a DAC. Szoboszlai egykori csapatában folytatja a magyar válogatott játékos.
Szoboszlai Dominik korábbi együttese, a Red Bull Salzburg labdarúgócsapata megszerezte Redzic Damir játékjogát a dunaszerdahelyi DAC-tól – számolt be a Csakfoci a Sky Austria értesülésére hivatkozva.
A 22 éves Pécsen született magyar válogatott szélső – aki tavaly novemberben az írek elleni hazai világbajnoki selejtezőn debütált csereként – négy és fél évre írt alá az osztrák klubnál, a vételár pedig nagyjából 4,75 millió euró, teljesítményhez kötött bónuszokkal együtt. Az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokat hétfőre tűzték ki, ezt követően válik hivatalossá az üzlet – idézte az osztrákokat a Csakfoci.
Redzic Damir az elmúlt években a DAC meghatározó játékosává és a magyar válogatott tagjává vált, ebben az idényben 14 bajnokin hét gólt és egy gólpasszt jegyzett.
A Salzburg mellett a skót Celtic és a görög Olympiakosz is érdeklődött a jobbszélső iránt. Az osztrák átigazolási időszak február 6-ig tart, így a kluboknak még van idejük lezárni az üzletet – tette hozzá a csakfoci.hu.
Mint ismert, annak idején, 2018 és 2021 között Szoboszlai Dominik is szerepelt a Salzburg első csapatában, aztán innen állt tovább az RB Leipzighez, ahonnan elvitte a Liverpool.
