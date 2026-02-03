A BBC is megírta: magyar válogatott játékost szerződtetett az AS Roma

Egyszerűen nincs nála jobb – újabb rangos elismerésben részesült Szoboszlai Dominik
Már évek óta nem lehet letaszítani a trónról.
Csiki Anna Rómában folytatja. A 26 éves középpályás eddig 53 meccset játszott a magyar válogatottban.
Az AS Roma női labdarúgócsapata a hivatalos oldalán bejelentette, hogy a Tottenham Hotspurtől az idény végéig kölcsönvette a magyar válogatott Csiki Annát.
A klub közleménye hangsúlyozta, hogy a 26 éves középpályás az első magyar futballista lett, aki a Roma női csapatában játszhat. Utána röviden bemutatták őt, hogy a Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, majd Svédországban a Kopparbergs/Göteborg és a BK Hacken csapataiban futballozott. A Tottenhambe 2024-ben igazolt, és tavaly nyáron a West Ham Unitedhez került kölcsönbe.
Csiki végigjárta a korosztályos válogatottakat, az első csapatban eddig 53-szor lépett pályára és nyolc gólnál jár. Rómában a nyolcas lesz a mezszáma.
A Csiki-transzferről még a BBC sportrovata is beszámolt, és kiemelte, hogy decemberben betalált a Liverpoolnak, amely az első gólja volt a West Ham színeiben.
Ezt is ajánljuk a témában
Már évek óta nem lehet letaszítani a trónról.
Fotó: asroma.com