A BBC is megírta: magyar válogatott játékost szerződtetett az AS Roma

Az AS Roma női labdarúgócsapata a hivatalos oldalán bejelentette, hogy a Tottenham Hotspurtől az idény végéig kölcsönvette a magyar válogatott Csiki Annát.

A klub közleménye hangsúlyozta, hogy a 26 éves középpályás az első magyar futballista lett, aki a Roma női csapatában játszhat. Utána röviden bemutatták őt, hogy a Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, majd Svédországban a Kopparbergs/Göteborg és a BK Hacken csapataiban futballozott. A Tottenhambe 2024-ben igazolt, és tavaly nyáron a West Ham Unitedhez került kölcsönbe.