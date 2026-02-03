Ft
Tottenham AS Roma labdarúgás Csiki Anna Róma női foci

A BBC is megírta: magyar válogatott játékost szerződtetett az AS Roma

2026. február 03. 15:43

Csiki Anna Rómában folytatja. A 26 éves középpályás eddig 53 meccset játszott a magyar válogatottban.

2026. február 03. 15:43
null

Az AS Roma női labdarúgócsapata a hivatalos oldalán bejelentette, hogy a Tottenham Hotspurtől az idény végéig kölcsönvette a magyar válogatott Csiki Annát.

A klub közleménye hangsúlyozta, hogy a 26 éves középpályás az első magyar futballista lett, aki a Roma női csapatában játszhat. Utána röviden bemutatták őt, hogy a Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, majd Svédországban a Kopparbergs/Göteborg és a BK Hacken csapataiban futballozott. A Tottenhambe 2024-ben igazolt, és tavaly nyáron a West Ham Unitedhez került kölcsönbe.

Magyar játékos Rómában

Magyar játékosa lett a Romának
Magyar játékosa lett a Romának (Fotó: asroma.com)

Csiki végigjárta a korosztályos válogatottakat, az első csapatban eddig 53-szor lépett pályára és nyolc gólnál jár. Rómában a nyolcas lesz a mezszáma.

A Csiki-transzferről még a BBC sportrovata is beszámolt, és kiemelte, hogy decemberben betalált a Liverpoolnak, amely az első gólja volt a West Ham színeiben.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: asroma.com

 

frankie-bunn
2026. február 03. 16:15
Ócska szar vagytok, Mandiner !!! Tudtam hogy ez van, csak ezért kattintottam a cikkre, hogy ezt leírjam, de többet nem fogok, megígérem !!!
Válasz erre
0
0
di78
•••
2026. február 03. 16:00 Szerkesztve
Az apátok faszát mandi!
Válasz erre
0
0
