Novak Djokovics pénzdíj rákbetegség tenisz Australian Open

Elképesztő gesztus Djokovicstól: lemondott 500 millió forintról

2026. február 02. 18:24

Elképesztő gesztust gyakorolt minden idők egyik legsikeresebb teniszezője. Novak Djokovics rákbetegek támogatására ajánlja fel az Australian Openen nyert pénzdíját.

2026. február 02. 18:24


Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovics bejelentette, az év első Grand Slam-versenyén keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.

A Melbourne-ben tízszer diadalmaskodó, összességében 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul. Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.

Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem, hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét

– fogalmazott Djokovics.

Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak, 

a döntőbe jutásért 2.2 millió ausztrál dollár járt (492 millió forint).

Nyitókép: WILLIAM WEST / AFP

Az Alcaraz–Djokovics Australian Open-döntő összefoglalója

 

 

google-2
2026. február 02. 20:19
A gesztus megsüvegelendő, de miért vannak ekkora pénzek a teniszben, fociban, Hollywoodban? Felháborító.
bekeev-2025
2026. február 02. 20:13
VeressZoltánbekeev-2025 2026. február 02. 19:31 Szodanyád szarkomcsilipsi! Igen, a fideszesek már voltak kommunisták és liberálisok egyaránt, de ők nem az édesanyjukkal közösülnek, inkább kiskorúakkal vagy férfiakkal.
yalaelnok
2026. február 02. 19:16
Ez óriási emberi tett, minden elismerésem Djokovicsnak!
bekeev-2025
2026. február 02. 19:12
Lemondott a pénzről? Na ez sem lesz kormánypárti politikus.
