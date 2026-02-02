Elképesztő gesztus Djokovicstól: lemondott 500 millió forintról

Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovics bejelentette, az év első Grand Slam-versenyén keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.

A Melbourne-ben tízszer diadalmaskodó, összességében 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul. Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.