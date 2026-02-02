Elképesztő gesztus Djokovicstól: lemondott 500 millió forintról

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Elképesztő gesztust gyakorolt minden idők egyik legsikeresebb teniszezője. Novak Djokovics rákbetegek támogatására ajánlja fel az Australian Openen nyert pénzdíját.
Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovics bejelentette, az év első Grand Slam-versenyén keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.
A Melbourne-ben tízszer diadalmaskodó, összességében 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul. Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.
Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem, hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét
– fogalmazott Djokovics.
Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak,
a döntőbe jutásért 2.2 millió ausztrál dollár járt (492 millió forint).
Nyitókép: WILLIAM WEST / AFP
