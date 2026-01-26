Királyi fogadtatás – egy apró sziget az óceánban, ahol megdicsőülhetnek a magyarok

„Rögtön bele is csapunk a közepébe. Általában úgy szokott lenni, hogy gyengébb meccsel kezdünk, aztán felvesszük a ritmust, de itt most már az elsőn fel kell venni, mert minden mérkőzés számít.

Nagyon fontos, hogy nagy iramot diktáljunk már a meccsek elején, keményen beleálljunk. Arra nincs lehetőség, hogy megengedjük az ellenfeleknek, hogy több góllal elmenjenek.

Azért jó, hogy már az utazás napján is be tudtunk jönni a vízbe, mert viszonylag hosszú volt a repülőút, négy és fél óra Európán belül, nem túl rövid. Így már az első napon ismerkedtünk az uszodával, a kapuval, a labdával, a medencével” – fogalmazott az MTI kérdésére a helyi uszodában tartott vasárnap délelőtti edzést követően a magyar csapat 31 éves kiválósága, aki arra utalt, hogy az első csoportszakaszból továbbjutó együttesek magukkal viszik az egymás elleni eredményt.

Garda Krisztina már a 2016-ban Európa-bajnok együttesnek is a tagja volt, most úgy véli, a körülményekkel nem érdemes foglalkozni, a szállodájuk nagyon jó és közel is van az uszodához, a medence vize ugyan kicsit hűvös, de ez nem okozhat problémát.