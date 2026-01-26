Királyi fogadtatás – egy apró sziget az óceánban, ahol megdicsőülhetnek a magyarok

Nem sikerült a bravúr: szétestünk a végére a belgrádi pokolban, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar válogatott
Nagy világverseny döntőjében, hazai medencében még senkinek sem sikerült legyőznie a szerbeket – ezúttal sem.
A megfiatalított magyar férfi vízilabda-válogatott Belgrádban ezüstéremmel zárta az Európa-bajnoki menetelését, hétfőtől a hölgyeken a sor. Gardáék tíz éve éppen a szerb fővárosban értek a csúcsra legutóbb a vízilabdatornán – ezúttal Madeirán készülnek hasonló bravúrra.
Először ad otthont Portugália a női vízilabda Európa-bajnokságnak – korábban ennél sem nyugatabbra, sem délebbre nem rendeztek kontinenstornát. Idén Madeira fővárosa, Funchal lesz az Eb helyszíne: az Atlanti-óceánban található szigetcsoport elsősorban különleges éghajlatáról és a világ legeredményesebb gólgépéről, Cristiano Ronaldóról nevezetes. A korábbi manchesteri és madridi legendás labdarúgó itt született és innen indult világhódító útjára.
A szigetnek magyar vonatkozású érdekessége is van: itt élt száműzetésben az utolsó magyar király, IV. Károly, aki ugyan nem sok időt töltött családjával az apró portugál földön, de királyi fogadtatásban részesült, életmódja és vallásos mindennapjai miatt pedig hamar belopta magát a helyiek szívébe. Az egykori uralkodó alig kéthétnyi szenvedés után, április 1-én, harmincnégy évesen vélhetően spanyolnáthában hunyt el, 1922. április 5-én a madeirai Monte község plébániatemplomában temették el.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy világverseny döntőjében, hazai medencében még senkinek sem sikerült legyőznie a szerbeket – ezúttal sem.
Az Európa-bajnokság tehát különleges helyszínen kerül megrendezésre, az egyórás időeltolódás kevésbé zavaró, a hűvösebb víz és a sötétebb medencetér annál inkább, de a lányok szerint ez nem okozhat gondot. A mieink szombaton este érkeztek meg a szigetre, majd egyből belekóstoltak az uszoda hangulatába.
A magyar női vízilabda-válogatott legutóbb 2016-ban Belgrádban állhatott a dobogó legfelső fokára az Eb-n, az akkori csapatból már csak Garda Krisztina és Keszthelyi Rita tagja a mostani keretnek, most itt a lehetőség, hogy ismét végrehajtsák ezt a bravúrt.
A felkészülés eredményesnek minősíthető, az amerikaiak és a görögök elleni találkozók is elérték a céljukat. Cseh Sándor szövetségi kapitány úgy fogalmazott, „ennél masszívabb és hasznosabb felkészülésben aligha lehetett volna részünk az Eb előtt”.
A torna nem is kezdődhetne nagyobb csörtével a magyarok számára, mint az olimpiai bajnok spanyolok elleni mérkőzés. Az együttes rutinos tagja, Garda Krisztina szerint jó állapotban kezdhetjük meg a funchali Európa-bajnokságot, de ezt az olimpiai bajnok spanyolok elleni rajton is igazolni kell.
„Rögtön bele is csapunk a közepébe. Általában úgy szokott lenni, hogy gyengébb meccsel kezdünk, aztán felvesszük a ritmust, de itt most már az elsőn fel kell venni, mert minden mérkőzés számít.
Nagyon fontos, hogy nagy iramot diktáljunk már a meccsek elején, keményen beleálljunk. Arra nincs lehetőség, hogy megengedjük az ellenfeleknek, hogy több góllal elmenjenek.
Azért jó, hogy már az utazás napján is be tudtunk jönni a vízbe, mert viszonylag hosszú volt a repülőút, négy és fél óra Európán belül, nem túl rövid. Így már az első napon ismerkedtünk az uszodával, a kapuval, a labdával, a medencével” – fogalmazott az MTI kérdésére a helyi uszodában tartott vasárnap délelőtti edzést követően a magyar csapat 31 éves kiválósága, aki arra utalt, hogy az első csoportszakaszból továbbjutó együttesek magukkal viszik az egymás elleni eredményt.
Garda Krisztina már a 2016-ban Európa-bajnok együttesnek is a tagja volt, most úgy véli, a körülményekkel nem érdemes foglalkozni, a szállodájuk nagyon jó és közel is van az uszodához, a medence vize ugyan kicsit hűvös, de ez nem okozhat problémát.
Ezt is ajánljuk a témában
Három szingapúri ezüstérmessel indul az U20-as vb-re a női vízilabda-válogatott.
Tizenhárom szingapúri világbajnoki ezüstérmes mellett két újoncnak szavazott bizalmat Cseh Sándor szövetségi kapitány a funchali Eb előtt: Aubéli Tekla és Golopencza Szonja is élete első felnőtt világversenyére készülhet. Előbbi arról beszélt az MTI-nek, hogy bár nem teljesen új neki a helyzet, mert a bő keretben már korábban is benne volt, és világkupán is részt vett a csapattal, azért nagyon jó érzés számára felnőtt Európa-bajnokságon szerepelni. Úgy fogalmazott, sok játékost ismer az ellenfelektől, mert velük játszott már akkor, amikor 2023-ban Coimbrában junior világbajnokságot nyert a magyar korosztályos együttes.
A szövetségi kapitány mindig a kezdést emeli ki, mert egy rossz kezdésből nagyon nehéz visszajönni, főleg a spanyolok ellen, akik nagyon gyors játékot játszanak.
Mindenféleképpen a jó kezdés lesz kulcsfontosságú” – hangsúlyozta Aubéli, majd kitért arra is, hogy mivel most három center van a keretben, a kapitány azt várja tőlük, hogy nagy tempót diktáljanak a posztjukon, mert ha el is fáradnak, sűrűbben tudnak cserélni.
A madeirai Európa-bajnokságon a két csoportkörrel megszűnik a keresztbejátszás és a negyeddöntő, ugyanakkor megnő a csoporttalálkozók jelentősége.
A magyar válogatott
játszik a B-csoportban.
A középdöntős szakaszban Cseh Sándor lányai – továbbjutása esetén – a D-csoportból kapnak ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A legjobb négy közé kerülésért a spanyol és a holland válogatott közül az egyiket meg kell előzni.
A magyar női vízilabda-válogatott Eb-kerete
kapusok: Golopencza Szonja, Neszmély Boglárka
mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Hajdú Kata, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Sümegi Nóra, Szilágyi Dorottya, Tiba Panna, Vályi Vanda, Varró Eszter
Ezt is ajánljuk a témában
Tudja, mikor kell vajszívűnek lenni, és mikor kell egy kicsit keményebben, nyersebben fogalmazni.
Fotó: Facebook/waterpolo.hu