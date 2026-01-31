„Az algériai csapattársam fegyvert fogott a nevelőnk fejéhez” – ilyen volt Rudolf Gergely élete Franciaországban

Egy incidens során az egyik felügyelő fejéhez tartotta a fegyverét. Ki is rúgták érte.

Előtte olyan is megesett, hogy Bölöni László hajnali kettőkor megfuttatta az egész akadémiát miatta. Az algériai csapattársak kitalálták, hogy éjszaka elkötik az egyik kisbuszt, amivel minket szállítottak, mert vezetni akartak. Ellopták a kulcsokat, és elkezdtek az erdő közepén körbe-körbe menni. Szerencsétlenségünkre a felnőttcsapat épp akkor ért haza az egyik meccsről. Bölöni meglátta a kisbuszt, a srácok kiugrottak belőle, és befutottak a szobájukba. Laci bácsi mindenkit felébresztett, és miután senki nem vállalta érte a felelősséget, mindenki cipőt húzhatott és mentünk futni. Bölöni kocsival jött mögöttünk, reflektorral világította meg az utat, mi meg úgy futottunk, ahogy a tempót diktálta.

És mit kapott ezután önöktől az algériai csapattárs?

Viccel? Fegyvert hordott magánál, nem mertünk neki mondani semmit.

És az igaz, hogy amikor Genovába igazolt, a Liverpool is vitte volna, de ön nem tudott róla?

Sajnos aláírtam egy menedzserhez, amikor még Debrecenben játszottam. De velem csak azokat a lehetőségeket közölték, amikkel ők jártak a legjobban. Mivel mentem volna külföldre kézzel-lábbal, azt hitték, elfogadok bármit, de azért ez nem így volt, annál okosabb voltam.

Aztán később visszahallottam, hogy a Fiorentinának azt mondták, négymillió euróba kerülök, holott lejárt a szerződésem. Megkérdeztem Debrecenben ezt, akkor derült ki, hogy a Liverpoolnak közben hárommillió fontot mondtak. Az angolok érdeklődéséről is akkor hallottam először…

Kicsit más történet, mint Szoboszlai Dominiké…

Ahogy a Dominik mögött lévő menedzsment dolgozik, össze sem hasonlítható az enyémmel, és ahogy velem bántak egykor. Sajnos az ügynökök alapvetően ugyanúgy működnek ma is: szükséges rosszak a futballban, több kárt okoznak, mint hasznot. Jönnek a játékosokhoz, megy a puszi-puszi, fenntartanak egy látszatkapcsolatot, de valójában nem az érdekeiket képviselik. Dominik esete teljesen más, amilyen pályát ő bejár, ahogy vele bánnak, az egyedi. Szépen felépítették a karrierét, van íve, a pályafutása minden szakaszában ott tartott, ahol azt előre eltervezték.

Bánja, hogy akkor volt labdarúgó, amikor Magyarországon még sokkal mostohábbak voltak a körülmények?

Az infrastruktúra és az anyagiak közötti különbség ég és föld a mi időszakunkhoz képest. Nagyon szerettem egyébként a régi debreceni stadionban játszani, de azért kipróbáltam volna a telt házas Nagyerdei Stadiont is. Manapság a fizetéseket is rendben megkapják, nálunk még nem így volt. Teljesen mások a lehetőségek az edzőpályák, a szakemberek vagy akár a felszerelések terén is. Szívesen kipróbáltam volna magamat ebben a korszakban is.

Mit szól egyébként ahhoz, amit Szoboszlai Dominik elért eddig Liverpoolban?

Bízom benne, hogy végig a helyén tudja kezelni, mert hatalmas magasságokban van, a vártnál sokkal jobban teljesít Liverpoolban. Szerintem az sem kacsa, hogy a Real Madrid szeretné őt, én el tudom őt ott képzelni.

Közben pedig mennyit segített a magyar labdarúgók megítélésén! Most már mernek Magyarországról igazolni Angliába is, miután a világ egyik legjobb csapatának a vezéregyénisége lett.

Azt gondolom, ebben nincs semmi túlzás, ezek tények, amiket én szívesen elismerek – ellentétben azokkal, akiknek az egójuk nem engedi, hogy pozitívan nyilatkozzanak Dominikről…

Nyitókép: MTI/EPA/Koen van Weel