Barcelona–PSG: Yamal nem fogta vissza magát – ezt üzente a világnak a BL-rangadó előtt

Tovább gerjeszti a népharagot az RTL: újabb BL-szuperrangadóról maradnak le a magyar nézők
A Paris Saint-Germain–Barcelona mérkőzést csak az RTL+ streamingfelületen lehet majd követni, melynek havidíja 3490 forint.
A Barcelona és a Paris Saint-Germain vívja egymással a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának rangadóját. Lamine Yamal, a katalánok ifjú sztárja a mérkőzés előtt a közösségi oldalán üzent a világnak.
A Bajnokok Ligája alapszakaszában a második forduló rangadóját a Barcelona és a címvédő Paris Saint-Germain vívja egymással. A két együttes a legrangosabb nemzetközi kupában legutóbb 2024 tavaszán találkozott egymással, akkor a Barca idegenben 3–2-re legyőzte a PSG-t, otthon azonban – Ronald Araújo kiállítása után – 4–1-es vereséget szenvedett, így a francia gárda jutott tovább az elődöntőbe.
Az előző idényben a gránátvörös-kékek a legjobb négy között búcsúztak az Interrel szemben, amelyet aztán a párizsi alakulat 5–0-ra elintézett a döntőben. Azon a mérkőzésen
Désire Doué, Hvicsa Kvarachelia és Ousmane Dembélé alkotta a Paris Saint-Germain támadósorát,
közülük azonban most egyikük sem játszhat Barcelonában sérülés okán (helyettük Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu és Bradley Barcola lesz a három csatár).
A hazaiak kezdőcsapatába ellenben bekerült Lamine Yamal, aki két héttel ezelőtt a Newcastle United elleni meccsen hátproblémái miatt nem játszhatott – amelyet a katalánok Marcus Rashford duplájával nyertek meg 2–1-re –, vagyis ebben az idényben a PSG elleni lesz az első BL-találkozója.
Visszatértem, és a küldetés is folytatódik
– olvasható abban a videóban, amelyet Yamal néhány órával a mérkőzés előtt feltöltött az Instagram-oldalára.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője – aki 2015-ben még a Barcával nyert BL-t – a meccset felvezető sajtótájékoztatón azt mondta, Pedri kikapcsolása lesz a legfontosabb feladatuk.
Számomra Pedri olyan, mint Harry Potter, de remélem, hogy a varázspálcája nem lesz nála. Mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a lehető legkevesebbet legyen játékban
– mondta a spanyol szakember, aki nem titkolta, nagy rajongója Hansi Flick Barcájának. – Szeretem nézni, ahogy játszanak. Én is Barca-drukker vagyok, és az is leszek egész életemben. Szeretem sokat nézni a csapatot, mert örömömet lelem benne.”
A 21 órakor kezdődő Barcelona–PSG mérkőzést a televízió nem közvetíti, hanem csak az RTL+ streamingfelületén lehet majd nyomon követni.
Nyitókép: JOSEP LAGO / AFP