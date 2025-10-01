Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lamine Yamal Paris Saint-Germain FC Luis Enrique Pedri Bajnokok Ligája PSG Barcelona

Barcelona–PSG: Yamal nem fogta vissza magát – ezt üzente a világnak a BL-rangadó előtt

2025. október 01. 20:52

A Barcelona és a Paris Saint-Germain vívja egymással a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának rangadóját. Lamine Yamal, a katalánok ifjú sztárja a mérkőzés előtt a közösségi oldalán üzent a világnak.

2025. október 01. 20:52
null

A Bajnokok Ligája alapszakaszában a második forduló rangadóját a Barcelona és a címvédő Paris Saint-Germain vívja egymással. A két együttes a legrangosabb nemzetközi kupában legutóbb 2024 tavaszán találkozott egymással, akkor a Barca idegenben 3–2-re legyőzte a PSG-t, otthon azonban – Ronald Araújo kiállítása után – 4–1-es vereséget szenvedett, így a francia gárda jutott tovább az elődöntőbe.

Barcelona, PSG, Paris Saint-Germain, Ronald Araújo, Bradley Barcola
Ronald Araújo szabálytalansága Bradley Barcolával szemben sokba került a Barcának tavaly tavasszal (Fotó: JOSEP LAGO / AFP)

Az előző idényben a gránátvörös-kékek a legjobb négy között búcsúztak az Interrel szemben, amelyet aztán a párizsi alakulat 5–0-ra elintézett a döntőben. Azon a mérkőzésen 

Désire Doué, Hvicsa Kvarachelia és Ousmane Dembélé alkotta a Paris Saint-Germain támadósorát,

közülük azonban most egyikük sem játszhat Barcelonában sérülés okán (helyettük Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu és Bradley Barcola lesz a három csatár).

A hazaiak kezdőcsapatába ellenben bekerült Lamine Yamal, aki két héttel ezelőtt a Newcastle United elleni meccsen hátproblémái miatt nem játszhatott – amelyet a katalánok Marcus Rashford duplájával nyertek meg 2–1-re –, vagyis ebben az idényben a PSG elleni lesz az első BL-találkozója.

Visszatértem, és a küldetés is folytatódik

– olvasható abban a videóban, amelyet Yamal néhány órával a mérkőzés előtt feltöltött az Instagram-oldalára.

 

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője – aki 2015-ben még a Barcával nyert BL-t – a meccset felvezető sajtótájékoztatón azt mondta, Pedri kikapcsolása lesz a legfontosabb feladatuk.

Számomra Pedri olyan, mint Harry Potter, de remélem, hogy a varázspálcája nem lesz nála. Mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a lehető legkevesebbet legyen játékban

– mondta a spanyol szakember, aki nem titkolta, nagy rajongója Hansi Flick Barcájának. – Szeretem nézni, ahogy játszanak. Én is Barca-drukker vagyok, és az is leszek egész életemben. Szeretem sokat nézni a csapatot, mert örömömet lelem benne.”

A 21 órakor kezdődő Barcelona–PSG mérkőzést a televízió nem közvetíti, hanem csak az RTL+ streamingfelületén lehet majd nyomon követni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOSEP LAGO / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!