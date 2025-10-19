Ft
10. 19.
vasárnap
révész attila Jasmin Mesanovic Kisvárda Kazincbarcika NB I

Történelmet írt a csapatkapitány: a 200. után a 250. gólt is ő lőtte, ezzel ugrott dobogóra az újonc! (VIDEÓ)

2025. október 19. 15:21

Ami tavaly, az NB II-ben nem sikerült, az az élvonalban igen. A Kisvárda Jasmin Mesanovic történelmi találatával legyűrte a Kazincbarcikát az újoncok csatájában, ezzel pillanatnyilag a dobogóra ugrott!

2025. október 19. 15:21
null

A még mindig kieső helyen álló, de egy MTK elleni bravúrgyőzelem után lévő Kazincbarcika változatlanul Mezőkövesden fogadta az NB I dobogóját üldöző Kisvárda együttesét az újonccsapatok vasárnapi első bajnokiján. A szeptember végén edzőváltáson átesett várdaiak továbbra is a sportigazgató-mindenes Révész Attilával a kispadjukon várták a mérkőzést, miután egyik fő edzőjelöltjüket, Benczés Miklóst a DVTK gyorsan kinevezte inkább a küzdősport-szakosztálya élére, a többi szóban forgó szakemberrel pedig még nem sikerült megállapodniuk.

Kisvárda-Kazincbarcika Mezőkövesden
Tökéletes futballidőben küzdhetett meg egymással a két NB I-es újonc, a Kisvárda és a Kazincbarcika Mezőkövesden (Fotó: Ombodi Tamás/Kisvárda FC)

A kisvárdai csapatkapitány a fontos gólok szerzője

Tökéletes őszi futballidő várta a csapatokat és a nézőket, akik azt láthatták, hogy a Kisvárda már a 18. percben megszerzi a vezetést egy történelmi góllal. Jasmin Mesanovic lövésébe Kártik Bálint tette bele a fejét sután saját kapusa előtt, így vált védhetetlenné Gyollai Dániel számára: előbb öngólnak írták be, de aztán odaadták Mesanovicnak, így 

ki más, mint a csapatkapitány szerezte meg a várdai futballtörténelem 250. NB I-es találatát. Érdekesség: anno ő lőtte a 200.-at is, illetve legutóbb a 249.-et is. 

A vendégek később többször is megduplázhatták volna előnyüket, de a 38. percben Sós Bence keresztben elsuhanó lövésénél az egyenlítés sem volt messze. A második játékrész már sokkal töredezettebb volt, a színvonal nem verdeste az egeket, Gyollaira viszont ismét több ízben szükségük volt a kazincbarcikaiaknak. Érdekesség, a nyáron Észak-Írországból hazatérő kapust aztán a 86. percben váratlanul fiatal kollégája, a húszéves Juhász Bence váltotta, de a végjáték nem róla szól, hanem a túloldali kollégájáról. 

A végét ugyanis megnyomta a pontmentésért kaparó Barcika, ekkor már Popovics Ilja kapusnak is kellett bravúrt bemutatnia, az eredmény azonban nem változott, így ami tavaly, az NB II-ben nem sikerült a Kisvárdának, az most igen: legyűrte a rivális Kazincbarcikát. Érdekesség, 

a Kisvárda így szezonbeli ötödik sikere során is egy góllal győzte le aktuális ellenfelét, így hiába a –4-es gólkülönbség, pillanatnyilag ott van a dobogón a Paks és az MTK mögött!

(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)

