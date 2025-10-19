Történelmet írt a csapatkapitány: a 200. után a 250. gólt is ő lőtte, ezzel ugrott dobogóra az újonc! (VIDEÓ)

Kazincbarcika–MTK: ilyen az NB I varázsa – óriási meglepetéssel indult a forduló
„Kazincbarcelona” – hangzott a lelátóról.
Ami tavaly, az NB II-ben nem sikerült, az az élvonalban igen. A Kisvárda Jasmin Mesanovic történelmi találatával legyűrte a Kazincbarcikát az újoncok csatájában, ezzel pillanatnyilag a dobogóra ugrott!
A még mindig kieső helyen álló, de egy MTK elleni bravúrgyőzelem után lévő Kazincbarcika változatlanul Mezőkövesden fogadta az NB I dobogóját üldöző Kisvárda együttesét az újonccsapatok vasárnapi első bajnokiján. A szeptember végén edzőváltáson átesett várdaiak továbbra is a sportigazgató-mindenes Révész Attilával a kispadjukon várták a mérkőzést, miután egyik fő edzőjelöltjüket, Benczés Miklóst a DVTK gyorsan kinevezte inkább a küzdősport-szakosztálya élére, a többi szóban forgó szakemberrel pedig még nem sikerült megállapodniuk.
Tökéletes őszi futballidő várta a csapatokat és a nézőket, akik azt láthatták, hogy a Kisvárda már a 18. percben megszerzi a vezetést egy történelmi góllal. Jasmin Mesanovic lövésébe Kártik Bálint tette bele a fejét sután saját kapusa előtt, így vált védhetetlenné Gyollai Dániel számára: előbb öngólnak írták be, de aztán odaadták Mesanovicnak, így
ki más, mint a csapatkapitány szerezte meg a várdai futballtörténelem 250. NB I-es találatát. Érdekesség: anno ő lőtte a 200.-at is, illetve legutóbb a 249.-et is.
A vendégek később többször is megduplázhatták volna előnyüket, de a 38. percben Sós Bence keresztben elsuhanó lövésénél az egyenlítés sem volt messze. A második játékrész már sokkal töredezettebb volt, a színvonal nem verdeste az egeket, Gyollaira viszont ismét több ízben szükségük volt a kazincbarcikaiaknak. Érdekesség, a nyáron Észak-Írországból hazatérő kapust aztán a 86. percben váratlanul fiatal kollégája, a húszéves Juhász Bence váltotta, de a végjáték nem róla szól, hanem a túloldali kollégájáról.
Gyollai Dániel elsöprő fölénnyel nyerte meg klubja, a Glentoran által kiírt Év Játékosa szavazást.
A végét ugyanis megnyomta a pontmentésért kaparó Barcika, ekkor már Popovics Ilja kapusnak is kellett bravúrt bemutatnia, az eredmény azonban nem változott, így ami tavaly, az NB II-ben nem sikerült a Kisvárdának, az most igen: legyűrte a rivális Kazincbarcikát. Érdekesség,
a Kisvárda így szezonbeli ötödik sikere során is egy góllal győzte le aktuális ellenfelét, így hiába a –4-es gólkülönbség, pillanatnyilag ott van a dobogón a Paks és az MTK mögött!
