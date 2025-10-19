Történelmet írt a csapatkapitány: a 200. után a 250. gólt is ő lőtte, ezzel ugrott dobogóra az újonc! (VIDEÓ)

ki más, mint a csapatkapitány szerezte meg a várdai futballtörténelem 250. NB I-es találatát. Érdekesség: anno ő lőtte a 200.-at is, illetve legutóbb a 249.-et is.

A vendégek később többször is megduplázhatták volna előnyüket, de a 38. percben Sós Bence keresztben elsuhanó lövésénél az egyenlítés sem volt messze. A második játékrész már sokkal töredezettebb volt, a színvonal nem verdeste az egeket, Gyollaira viszont ismét több ízben szükségük volt a kazincbarcikaiaknak. Érdekesség, a nyáron Észak-Írországból hazatérő kapust aztán a 86. percben váratlanul fiatal kollégája, a húszéves Juhász Bence váltotta, de a végjáték nem róla szól, hanem a túloldali kollégájáról.