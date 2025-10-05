Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
diósgyőr Kisvárda DVTK NB I

Egyetlen gól elég volt: az edzőváltáson átesett Kisvárda legyőzte a DVTK-t a keleti derbin

2025. október 05. 20:57

A hazaiak az első félidőben még elszórakoztak egy ezerszázalékos ajtó-ablak ziccert, de a fordulás után Jasmin Mesanovic megszerezte a három pontot érő találatot. A Kisvárda ezzel fellépett az ötödik helyre.

2025. október 05. 20:57
null

A nagy visszhangokat kiváltó FTC–Paks rangadó után a forduló zárásaként egy keleti derbit is rendeztek az NB I-ben vasárnap este. A középmezőnyben pihenő Kisvárda két vereség és egy edzőváltás, míg a vendég DVTK játékosai három döntetlen után éppen a vonal fölött állva léptek pályára – annak ellenére, hogy utóbbi öt bajnokijukon kivétel nélkül pontot szereztek, közte a címvédő Fradi ellen is.

Ezt is ajánljuk a témában

Korai cserére kényszerültek a hazaiak, miután Szabó Szilárd már a 14. percben felváltotta a bokasérülést szenvedő Soltész Istvánt. Szabó egyből csodacsere lehetett volna, ám ehelyett egy perccel később a lelátón ülő egyik edzőjelölt, Pintér Attila azt láthatta, ahogy a Kisvárda elszórakozik egy ezerszázalékos ziccert: egy hazai térfélen elkövetett utolsó emberes diósgyőri hiba után 

Marko Matanovics ritkán látható módon jó hatvan méteren át kettő a semmire vezethette rá a labdát Szabóval Karlo Sentic kapusra, ám ahelyett, hogy leadta volna a balján tisztán érkező társnak, inkább belelőtte az ajtó-ablak helyzetet a hálóőrbe...

Nagy harc a Kisvárda-DVTK-n
Nagyot harcolt egymással a DVTK és a Kisvárda (Fotó: Facebook/Kisvárda FC/Nyulak Nikoletta)

A második játékrész első felében megint Matanovics és Sentic volt a két főszereplő, a horvát kapus ezúttal lábbal hárított szemtől szemben a montenegrói csatárral. A kipattanó viszont ezúttal Jasmin Mesanovichoz került, a Várda légiósa pedig megnézte magának a jobb alsót, és tizenhatról laposan kilőtte a rendezetlen diósgyőri védelem között, megérdemelten szerzett vezetést a vendéglátó (1–0). Az ezúttal nagyon gyenge támadójátékot bemutató, egyetlen kaput eltaláló lövéssel és 0.15-ös xG-vel záró DVTK-nak nem volt válasza Mesanovic góljára, 

a Kisvárda így győzött, és fellépett a tabella 5. helyére. 

(Nyitókép: Facebook/Kisvárda FC/Nyulak Nikoletta)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Töki
2025. október 05. 21:25
Milyen keleti derbi??? Pfff!!! Neeee legyetek már Népszava!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!