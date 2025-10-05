Egyetlen gól elég volt: az edzőváltáson átesett Kisvárda legyőzte a DVTK-t a keleti derbin

„Vannak, akik ehhez asszisztálnak is” – nem viselte jól az FTC Paks elleni pontvesztését Varga Barnabás (VIDEÓ)
Nem fogta vissza magát.
A hazaiak az első félidőben még elszórakoztak egy ezerszázalékos ajtó-ablak ziccert, de a fordulás után Jasmin Mesanovic megszerezte a három pontot érő találatot. A Kisvárda ezzel fellépett az ötödik helyre.
A nagy visszhangokat kiváltó FTC–Paks rangadó után a forduló zárásaként egy keleti derbit is rendeztek az NB I-ben vasárnap este. A középmezőnyben pihenő Kisvárda két vereség és egy edzőváltás, míg a vendég DVTK játékosai három döntetlen után éppen a vonal fölött állva léptek pályára – annak ellenére, hogy utóbbi öt bajnokijukon kivétel nélkül pontot szereztek, közte a címvédő Fradi ellen is.
Korai cserére kényszerültek a hazaiak, miután Szabó Szilárd már a 14. percben felváltotta a bokasérülést szenvedő Soltész Istvánt. Szabó egyből csodacsere lehetett volna, ám ehelyett egy perccel később a lelátón ülő egyik edzőjelölt, Pintér Attila azt láthatta, ahogy a Kisvárda elszórakozik egy ezerszázalékos ziccert: egy hazai térfélen elkövetett utolsó emberes diósgyőri hiba után
Marko Matanovics ritkán látható módon jó hatvan méteren át kettő a semmire vezethette rá a labdát Szabóval Karlo Sentic kapusra, ám ahelyett, hogy leadta volna a balján tisztán érkező társnak, inkább belelőtte az ajtó-ablak helyzetet a hálóőrbe...
A második játékrész első felében megint Matanovics és Sentic volt a két főszereplő, a horvát kapus ezúttal lábbal hárított szemtől szemben a montenegrói csatárral. A kipattanó viszont ezúttal Jasmin Mesanovichoz került, a Várda légiósa pedig megnézte magának a jobb alsót, és tizenhatról laposan kilőtte a rendezetlen diósgyőri védelem között, megérdemelten szerzett vezetést a vendéglátó (1–0). Az ezúttal nagyon gyenge támadójátékot bemutató, egyetlen kaput eltaláló lövéssel és 0.15-ös xG-vel záró DVTK-nak nem volt válasza Mesanovic góljára,
a Kisvárda így győzött, és fellépett a tabella 5. helyére.
