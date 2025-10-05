Egyetlen gól elég volt: az edzőváltáson átesett Kisvárda legyőzte a DVTK-t a keleti derbin

A második játékrész első felében megint Matanovics és Sentic volt a két főszereplő, a horvát kapus ezúttal lábbal hárított szemtől szemben a montenegrói csatárral. A kipattanó viszont ezúttal Jasmin Mesanovichoz került, a Várda légiósa pedig megnézte magának a jobb alsót, és tizenhatról laposan kilőtte a rendezetlen diósgyőri védelem között, megérdemelten szerzett vezetést a vendéglátó (1–0). Az ezúttal nagyon gyenge támadójátékot bemutató, egyetlen kaput eltaláló lövéssel és 0.15-ös xG-vel záró DVTK-nak nem volt válasza Mesanovic góljára,

a Kisvárda így győzött, és fellépett a tabella 5. helyére.

(Nyitókép: Facebook/Kisvárda FC/Nyulak Nikoletta)