Liverpool Premier League Kerkez Milos Crystal Palace Szoboszlai Dominik

Crystal Palace–Liverpool: félidőben 1–0-ás hátrányban magyarokkal felálló PL-címvédő

2025. szeptember 27. 15:27

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van az angol szuperkupa-győztes Crystal Palace elleni Premier League-meccs kezdőjében.

2025. szeptember 27. 15:27
null

Szombat délután a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a veretlenül ötödik Crystal Palace vendége volt az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában.

A százszázalékos mérleggel listavezető Pool legutóbb meglehetősen régen, 2014 novemberében szenvedett vereséget a Premier League-ben a Palace otthonában, ugyanakkor így is van miért visszavágniuk Arne Slot tanítványainak: a londoni alakulat ugyanis a mostani szezont nyitó angol szuperkupa-mérkőzésen 2–2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3–2-re legyőzte a Liverpoolt és elhódította a trófeát.

Ezt is ajánljuk a témában

Két magyarral, Szoboszlaival a 10-es pozícióban álltak fel a Vörösök: 

A mérkőzés 16 órakor kezdődött, a Match 4-en látható élőben.

A Crystal Palace sokkolta a bajnokot: a 10. percben Kamada szöglete után Sarr bombázott közelről a hálóba, megszerezve ezzel a hazai vezetést (1–0). A gól után a Liverpool próbálta átvenni az irányítást, ám Alissonnak többször is bravúrral kellett közbeavatkoznia: előbb Mateta, majd Munoz, később ismét a francia támadó próbálkozását hárította – ez volt a brazil kapus harmadik óriási védése az első húsz percben. Közben Konate nehéz perceket élt át, Mateta rendre megverte, sőt egy szabálytalanság után sárga lapot is kapott.

A 18. percben a játék hosszabb időre félbeszakadt, mivel a lelátón orvosi segítségre szorult egy szurkoló.

A közel tízperces kényszerszünet után a Liverpool támadásba lendült, Gravenberch szabadrúgás utáni kísérletét Henderson még a kapufára tolta, de ezt leszámítva a vendégek nem tudtak veszélyt teremteni. A hajrában ugyan Konate előtt adódott egy hatalmas fejeslehetőség, de centikkel a kapu mellé bólintott, így Arne Slot csapata csalódást keltő teljesítménnyel, helyzet nélkül, 1–0-s hátrányban vonult az öltözőbe. Oliver Glasner viszont inkább bosszankodhatott, hogy a Palace a rengeteg lehetőség ellenére nem tudta nagyobb különbségre váltani fölényét.

Ez egyelőre nem a Liverpool napja... (Forrás: Ben STANSALL / AFP)

Nyitókép: Darren Staples / AFP

