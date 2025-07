Itt a világbajnokság legnagyobb botránya: a gyereke szeme láttára tartóztatták le a gólszerzőt (VIDEÓ)

Nemrégiben még nemzeti hősként ünnepelték Juszef Belailit, miután a tunéziai Espérance az ő góljával (ez volt a gárda egyetlen találata a tornán) 1–0-ra győzte le a két francia világbajnokkal, Hugo Llorisszal és Olivier Giroud-val felálló amerikai Los Angeles FC-t az Egyesült Államokban zajló labdarúgó klubvilágbajnokság D-csoportjában. Most azonban másért került ismét reflektorfénybe a botrányairól elhíresült játékos: az 57-szeres algériai válogatott balszélső szerdán reggel New Yorkból repült Párizsba, ahonnan hazájába szeretett volna utazni, a repülőgépen azonban szóváltásba keveredett az Air France személyzetével (a hírek szerint meg is támadta a légiutaskísérőket), így a leszállás után letartóztatták a repülőtéren – számol be róla a Magyar Nemzet a L'équipe értesüléseire hivatkozva.