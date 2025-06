Nem jó ezt látni: Szoboszlai mérgében majd’ szétverte a kispadot (VIDEÓ)

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott elszenvedte idei harmadik vereségét is, ugyanis a svédek pénteken 2–0-ra nyertek a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. Szoboszlai Dominik természetesen most is kezdett, viszont Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal a 79. percben lecserélte. A csapatkapitány a kispadhoz érve aztán kiengedte a felgyülemlett feszültségét.